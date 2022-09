Un homme survit miraculeusement après être tombé sur des rails alors qu’un train passe au-dessus de lui dans UP

Dans un incident ébouriffant, un homme s’est échappé de justesse après s’être retrouvé coincé entre le quai d’une gare et les voies, mais a survécu indemne lorsque le train est passé devant lui. L’incident a été capturé dans une vidéo devenue virale sur Internet.

Dans le clip, téléchargé sur Twitter, on peut voir un train interurbain traverser la gare de Bharthana à Etawah, Uttar Pradesh. Des dizaines de passagers sont repérés sur le quai attendant le passage du train.

उत्तरप्रदेश के इटावा में भरथना रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी के नीचे आने के बाद भी,

, * ऐसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता।* pic.twitter.com/1BsCDPixQ5 — Manoj Yadav SP (@ManojYaSp) 6 septembre 2022

Alors que le train passe devant la gare, les passagers regardent rapidement les voies ferrées et on voit qu’une personne était allongée entre les voies et le quai pendant que le train roulait. Cependant, miraculeusement, l’homme se relève bientôt sans blessure visible sur son corps. Il procède ensuite au ramassage de ses sacs posés sur les rails et remercie les passagers anxieux sur place.

Selon NDTV, l’incident se serait produit dans la matinée alors que le passager, qui n’a pas encore été identifié, tentait de monter dans un train. Cependant, en raison d’une ruée vers le quai, le passager a glissé sur les rails avec ses bagages. Mais, il a réussi à survivre en se mettant dans l’espace entre le quai et les voies alors que le train approchait de la gare.

Il y a quelques jours à peine, une autre vidéo horrible a fait surface sur Internet où le vélo d’un homme s’est retrouvé coincé sur un passage à niveau juste au moment où le train était sur le point d’arriver. Le clip montre l’homme essayant de traverser la voie ferrée avec son vélo, qui s’y coince d’une manière ou d’une autre. Alors que le train s’approche de lui, l’homme tente de récupérer son vélo mais en vain. Il laisse finalement le véhicule sur les rails quelques secondes avant que le train ne passe dessus. Le vélo est vu exploser en morceaux en raison du fort impact de la collision.

