Un homme survit à une attaque d’alligator de Floride en “saisissant ses dents, sa langue et son museau” alors que la vidéo montre un épisode terrifiant | Nouvelles américaines

Un homme grièvement blessé lors d’une attaque par un alligator de 12 pieds de long lors d’un incident capturé par un drone a raconté comment il a attrapé les dents, la langue et le museau de la créature et a été “miraculeusement” capable de faire rouler l’animal.

JC La Verde, 34 ans, a déclaré que sa tête et son torse se sont retrouvés dans la bouche du reptile alors qu’il le mordait avant qu’il ne puisse le repousser et s’enfuir.

Des images le montraient nageant sans le savoir vers l’alligator qui venait dans l’autre sens dans le lac Thonotosassa, près de Tampa, en Floride.

Son collègue de travail le filmait à l’époque au-dessus du lac pour une vidéo promotionnelle pour une course d’aventure et a filmé l’attaque terrifiante.

S’adressant à Sky News, M. La Verde, un pompier, a déclaré: “Je n’ai pas pu le voir (l’alligator). Je l’ai frappé directement avec ma tête. Il m’a coupé la tête, l’omoplate et le haut du torse. “

Il a dit que l’impact ressemblait à “frapper un mur de briques”.

Il a dit: “J’ai senti les écailles, j’ai senti les dents. J’ai tout de suite su dans quoi j’étais. Il n’y avait aucun doute sur l’endroit où j’étais.”

M. La Verde, qui est un nageur “supérieur à la moyenne”, a déclaré: “Il s’est effondré, me perforant le crâne et détruisant ma mâchoire, la disloquant des deux côtés, et au milieu, il l’a cassée en deux.”

C’est “écrasant que j’aie survécu à cette chose” car “elle a essayé de me tuer”.

“Je savais que j’allais sortir de la situation et je savais que je devais agir”, a-t-il ajouté.

“Nous avons roulé vers la droite. En fait, je pensais qu’il m’avait roulé, mais s’il m’avait roulé, je pense que j’aurais senti tout mon corps trembler et je ne l’ai pas fait.

“Alors j’étais dans sa bouche. Je l’attrapais à deux mains, j’attrapais ses dents, et avec ma main droite j’attrapais aussi une partie de sa langue. Je sais que je sentais des gencives qui étaient molles et dures.”

“En faisant cela, j’ai miraculeusement réussi à le transformer.”

M. La Verde a déclaré qu’il avait depuis vu la vidéo environ 40 fois.

Image:

Mr La Verde et son épouse Christine



Il a dit qu’il y avait deux raisons pour lesquelles il l’avait laissé partir : “Je ne suis pas devenu soumis, et j’ai attrapé son museau et je jouais aussi avec l’intérieur de sa bouche.”

“J’étais confus – mais c’était probablement encore plus confus sur ce qui se passait, et probablement sur la rapidité avec laquelle je l’ai fait.”

“Nous avons roulé puis il a lâché prise et j’ai continué à nager”, et il a pu se lever sur un terrain sûr sur un quai voisin.

Il a été aidé par des bons samaritains qui l’ont soigné avant l’arrivée d’une ambulance et il a été transporté à l’hôpital.

On pense que l’alligator tentait de protéger son nid à proximité lorsque l’attaque s’est produite le 3 août.

Image:

Photo : GoFundMe



On pense depuis que l’animal a été attrapé et abattu par le propriétaire d’une propriété voisine pendant la “saison des alligators”, ce qui signifie qu’il était légal.

M. La Verde a passé 10 jours à l’hôpital après avoir subi une chirurgie de reconstruction du visage et de la mâchoire et une craniotomie, les médecins retirant une partie de son lobe temporal droit qui avait été percé par un os fracturé de son crâne fissuré.

Son intervention chirurgicale d’urgence a duré six heures et il aura besoin de quelques autres interventions chirurgicales à l’avenir. Il doit maintenant porter un casque pour protéger le côté droit de sa tête.

Image:

M. La Verde doit porter un casque pour protéger le côté droit de sa tête.



Sa femme Christine a déclaré à Sky News qu’elle pensait que l’épisode était “terrifiant” et elle a découvert ce qui s’était passé sur Facebook.

Elle a dit que voir son mari à l’hôpital après avoir subi le traumatisme était “très accablant” et “choquant”.

Elle a ajouté qu’il “progressait bien”.