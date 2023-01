Un homme surpris en train de faire de la contrebande de 40 000 $ dissimulés dans des paquets ” Gutkha ” alors qu’il volait de Kolkata à Bangkok

Un dépliant a été attrapé par les douaniers de Kolkata dimanche pour avoir tenté de voler à Bangkok avec plus de Rs. 32 lakhs en dollars américains scellés dans des centaines de pochettes ‘Guthka’. Les douanes de Kolkata ont agi sur les informations des responsables de l’Air Intelligence Unit (AIU) qui ont intercepté le passeur après les installations d’immigration.

Lors de l’enregistrement, les autorités ont récupéré 40 000 $ (32,78 000 roupies) emballés sous forme de billets d’un dollar pliés à l’intérieur des sachets «Pan Masala». Chaque paquet contenait deux billets de dix dollars et un énorme bagage contenait de tels sachets remplis à ras bord. Dans une vidéo partagée par l’ANI, un officier a pu être vu en train de déchirer un gros paquet sur lequel était écrit “Pan Masala”. Le paquet contenait plusieurs petites pochettes «Guthka» contenant une substance en poudre (vraisemblablement des épices ou du Pan Masala). En l’ouvrant davantage, il y avait deux billets d’un dollar emballés dans un sac en polyéthylène. Les contrebandiers ont intelligemment plié les billets dans des plastiques transparents pour les cacher dans un grand sac à roulettes. Les sachets porteraient la mention « Shuddh Plus ».

#REGARDEZ | Les responsables de l’AIU des douanes de Kolkata ont intercepté hier un passager qui devait partir pour Bangkok. Une fouille de ses bagages enregistrés a permis de récupérer 40 000 $ US (d’une valeur de plus de 32 lakh Rs) dissimulés dans des pochettes Gutkha: Douanes pic.twitter.com/unxgdR7jSu— ANI (@ANI) 9 janvier 2023

Plus tôt, un dépliant des Maldives a été attrapé à l’aéroport international de Kempegowda, à Bangalore, avec plus d’un demi-kg de pâte d’or dissimulée dans son rectum, ont rapporté les autorités douanières. Le passager a atterri sur un vol Go First le 30 décembre 2022, lorsque son schéma de voyage et sa démarche maladroite ont suscité la suspicion des autorités douanières. En le soumettant à un scanner corporel complet, les fonctionnaires ont détecté de l’or caché à l’intérieur de son corps.

Ils l’ont fouillé pour trouver trois cubes de pâte d’or dans son rectum. Finalement, les douaniers ont extrait un lingot d’or pesant 532,21 grammes de la pâte d’or qui valait Rs. 28,72 lakhs. Au mois de décembre seulement, les autorités douanières des aéroports de Bangalore et de Mangaluru ont saisi quatre autres kilogrammes d’or et enregistré au moins six cas de ce type.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici