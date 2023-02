Un homme surpris avec une arbalète au château de Windsor a déclaré qu’il était “ici pour tuer la reine”

Un ancien employé de supermarché qui a été retrouvé dans l’enceinte du château de Windsor avec une arbalète chargée, a déclaré à la police qu’il était “ici pour tuer la reine”, peut-on rapporter, après avoir plaidé coupable à des accusations de trahison.

La reine Elizabeth II était en résidence lorsque Jaswant Singh Chail, 21 ans, de Southampton, a fait irruption dans l’enceinte du château, portant un masque, et est venue en vue de ses appartements privés le jour de Noël 2021.

L’officier qui l’a arrêté a dit qu’il ressemblait à “quelque chose d’un film d’autodéfense”.

Moins d’une demi-heure plus tôt, Chail avait mis en ligne une vidéo sur TikTok disant qu’il se vengeait du massacre d’Amritsar à l’époque coloniale en 1919 en Inde.

Vendredi Chail, il a plaidé coupable à des accusations en vertu de l’article deux de la loi de 1842 sur la trahison, ainsi qu’à la possession d’une arme offensive et à des menaces de mort.

Chail est apparu par liaison vidéo depuis une chambre de l’hôpital psychiatrique sécurisé de Broadmoor. Il n’a parlé que pour inscrire ses plaidoyers.

Une audience précédente a été informée que peu après 8 h 10 le jour de Noël, un officier du commandement de la protection royale était de service en uniforme à la porte qui sert de véhicule principal et d’accès à pied dans la partie privée du château.

La reine se trouvait alors dans ses appartements privés et le portail « permettait un accès immédiat aux appartements. Il n’est jamais ouvert au public », a déclaré Kathryn Selby, poursuivante.

L’officier a vu Chail marcher lentement à travers le terrain privé vers lui et a commencé à s’approcher de lui.

Ce faisant, l’officier s’est rendu compte que Chail avait sa cagoule sur la tête et portait un masque, que l’officier a décrit comme “comme quelque chose d’un film de justicier ou habillé pour Halloween”.

L’officier était tellement inquiet qu’il a déclipsé son pistolet paralysant avant de dire: “Bonjour, puis-je aider, mon pote?” Chail lui a dit : « Je suis ici pour tuer la reine ».

L’officier s’est alors rendu compte que l’homme tenait une arbalète. L’officier a sorti son pistolet paralysant et lui a crié de laisser tomber l’arme et de se mettre à genoux.

Chail a immédiatement obéi et a placé ses mains sur le dessus de sa tête lorsqu’on lui a dit de le faire, avant de répéter: “Je suis ici pour tuer la reine.”

L’agent a été rejoint par un autre agent de protection qui l’a menotté et il a été arrêté à 8h10 pour possession d’arme offensive et intrusion dans un site protégé.

L’arbalète s’est avérée chargée d’un carreau d’arbalète avec le cran de sécurité retiré et prêt à tirer.

Deux soldats des Grenadier Guards qui étaient de garde entendirent Chail dire : « Je pensais que j’étais ici pour tuer la reine » et l’un d’eux décrivit l’arbalète comme « préparée ».

Lors d’une perquisition, un téléphone portable a été saisi à Chail, accompagné d’une note manuscrite qui disait : « S’il vous plaît, ne retirez pas mes vêtements, chaussures et gants, masques, etc., ne faites pas d’autopsie, ne voulez pas d’embaumement, merci. et je suis désolé.”

Le point où Chail a été arrêté serait proche de l’entrée de la résidence privée de la reine avec une ligne de mire vers les appartements.

Chail, qui avait 19 ans au moment de la tentative d’attaque, est né à Winchester et est citoyen britannique. Il était au chômage mais travaillait auparavant dans un supermarché Co-op local et vivait avec ses parents et sa sœur jumelle dans le Hampshire.

Il n’a pas de condamnations antérieures, d’avertissements ou de réprimandes et il n’y avait aucune trace de lui sur l’ordinateur de la police nationale.

Chail a été évalué en détention et détenu en vertu de la loi sur la santé mentale avant d’être sectionné et transféré à l’unité de santé mentale sécurisée de Broadmoor.

Il a finalement été jugé apte à un entretien le 14 février de l’année dernière et inculpé le 2 août.

Chail a plaidé coupable d’avoir tenté de blesser ou d’alarmer le souverain contrairement à l’article deux de la loi de 1842 sur la trahison. Il a également été accusé d’avoir une arme offensive, à savoir une arbalète chargée en vertu de la loi de 1953 sur la prévention du crime. La troisième accusation l’a accusé d’avoir fait une menace de mort en réalisant la vidéo TikTok, en vertu de la loi de 1861 sur les infractions contre la personne.

William Joyce, également connu sous le nom de Lord Haw-Haw, qui a collaboré avec l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, a été la dernière personne à être condamnée en vertu de la loi sur la trahison de 1351, distincte et plus grave.