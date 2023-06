Un homme surpris avec un véhicule volé dans un atelier de mécanique automobile à Joliet – Shaw Local

Un homme a été accusé d’avoir volé un véhicule sur le parking d’un atelier de mécanique automobile à Joliet, a indiqué la police.

Lundi à 16 heures, Jacob Goggans, 23 ans, de Joliet, a été incarcéré à la prison du comté de Will pour cause probable de possession d’un véhicule à moteur volé dans l’atelier de mécanique Auto Doc, 912 W. Jefferson St., Joliet.

Les agents ont répondu au magasin à 8 h 42 lundi pour un rapport de vol de véhicule et ont appris qu’une Saturn L300 avait été volée dans le parking de l’entreprise au cours du week-end précédent, le sergent de police de Joliet. dit Dwayne English.

Les agents ont déterminé que les clés étaient comptabilisées et que personne n’avait été autorisé à conduire le véhicule, a déclaré English.

Les agents ont ensuite trouvé le Saturn L300 dans le bloc 400 de Cass Street.

Un contrôle routier a été effectué et le conducteur a été identifié comme étant Goggans, a déclaré English.

Goggans a été placé en garde à vue et a reçu des contraventions pour ne pas avoir de plaque d’immatriculation avant, pas de permis de conduire valide et conduire un véhicule à moteur non assuré, a déclaré English.

Le Saturn L300 a été remorqué hors des lieux.

« Il a été déterminé que Goggans était inconnu du propriétaire du véhicule. Goggans a été interrogé et a impliqué son implication dans le vol du véhicule », a déclaré English.