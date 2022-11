Un homme surprend sa mère avec une chaîne en or dans une vidéo saine

Une vidéo d’un fils surprenant sa mère avec une chaîne en or en signe de gratitude a laissé les internautes complètement émerveillés. Cependant, la réaction de la mère au cadeau est ce qui a fait fondre le cœur de tout le monde. Dans le clip vidéo de 40 secondes partagé sur Twitter, on peut voir un homme debout derrière sa mère avec une chaîne en or alors qu’elle est occupée à servir de la nourriture. Suite à cela, le fils met les bijoux autour du cou de sa mère. Lorsque la mère se rend compte qu’elle a reçu une chaîne en or, elle donne une réaction divine. La vidéo était accompagnée d’une légende qui disait “Petit cadeau pour maman”.

L’adorable tweet a fait fondre le cœur des internautes, qui ont commenté en louant le geste de l’homme. Un internaute a tweeté dans le fil de discussion : « Très beau moment, qu’Allah bénisse tous les parents de ce monde au nom de Nabi (SAW). Aamin somme Aamin.

TRÈS BEAU MOMENT, QU’ALLAHA BÉNISSE TOUS LES PARENTS DE CE MONDE AU NOM DE NABI (SAW). AAMIN SUM AAMIN…— Toufiq Hattarkihal (@1234Toufiq) 15 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « Maa tak salut à duniya hai. Uske baad koi apna nahi. (Une mère est tout pour une personne. Personne n’est à eux sauf elle.) »

Maa tak salut à duniya hai.. Uske baad koi apna nahi… 🙏— TalaT (@TalatTalat008) 15 novembre 2022

Un troisième utilisateur a commenté: “Je t’aime sabhi matao ko (je t’aime à toutes les mères)”

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré : « Sab kuch MAA ki khushi pe kurbaaan (tout est sacrifié pour le bonheur d’une mère)

Sab kuch MAA ki khushi pe kurbaaan…— Sarfaraz Nizam (@SarfarazNizam4) 15 novembre 2022

Alors que l’utilisateur suivant a écrit : “Très bien”.

La vidéo a été visionnée par dix mille fois et aimée par plus d’un millier de personnes.

Plus tôt, dans un incident similaire, un homme a surpris sa mère de 70 ans, Susie Weigel, qui a décidé de courir son premier marathon. Le jour de la course, son fils qui a dit qu’il l’encouragerait depuis la ligne de touche l’a surprise en révélant un dossard sous son sweat à capuche qui disait qu’il courrait à ses côtés.

