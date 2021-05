Partageant son histoire bizarre dans un article sur Reddit, un homme a révélé qu’il avait été qualifié d’égoïste pour avoir refusé de devenir le parrain de l’enfant de son meilleur ami. Il a été contraint de refuser l’offre après l’avoir initialement acceptée, en raison d’un contrat juridiquement contraignant et d’une «liste de demandes» qui l’accompagnait.

L’homme qui a choisi de rester anonyme dans le message a déclaré que lui et sa femme avaient rencontré un couple vers neuf ans et avaient développé un lien fort au fil des ans.

Ainsi, lorsque le couple lui a proposé d’être le parrain de leur nouveau-né, il a été ravi d’accepter l’offre. Cependant, il a rapidement été choqué de recevoir un contrat juridiquement contraignant contenant une longue liste de demandes « ridicules ». L’une des clauses de ce contrat prévoyait que l’homme deviendrait catholique et offrirait à l’enfant près de Rs 16 Lakhs.

Plus loin dans le message, il a écrit que sa femme et la femme de son ami appartenaient au même pays, les Philippines et comme le meilleur ami n’avait pas de famille en tant que telle, il lui a demandé d’être le parrain de son enfant Jane.

Il n’a eu aucun problème avec l’offre avant de recevoir et de lire le contrat qu’il devait signer pour devenir le parrain. La liste dans le contrat comprenait des engagements monétaires pour les frais de scolarité de l’enfant et exigeait que cet homme économise au moins 25 000 $ (Rs 18 lakhs) et les réserve pour son collège. En outre, il a également été demandé à l’homme d’être prêt à annuler l’un de ses plans au cas où les parents de Jane auraient besoin de lui pour la surveiller ou lorsqu’ils partiraient en vacances.

Après avoir lu le contrat, l’homme a décidé d’appeler son meilleur ami et lui a expliqué qu’il ne pouvait pas signer le contrat car il était trop « exigeant ». Cependant, le refus n’a pas été bien accueilli par son ami et il s’est rapidement mis en colère. Appelant cet homme « d’égoïste », il a raccroché et bloqué son numéro.

L’homme derrière le post de Reddit écrit : « Depuis qu’il a mis fin aux choses, j’ai déchiqueté les papiers qu’il m’a donnés et je les ai laissés dans un sac et je les ai mis dans sa boîte aux lettres pour lui, en lui disant que c’était dommage qu’il ait ruiné une amitié pour des demandes ridicules. Je lui ai dit que je lui pardonne malgré tout. »

