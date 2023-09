Un homme sur le point d’être exécuté pour le meurtre en 1996 d’un étudiant en danse de l’Université d’Oklahoma

McALESTER, Oklahoma (AP) — L’Oklahoma s’apprête à exécuter un détenu jeudi matin pour le meurtre en 1996 d’un étudiant en danse de l’Université d’Oklahoma, une affaire qui est restée non résolue pendant des années jusqu’à ce que l’ADN de la scène du crime corresponde à un homme purgeant une peine pour cambriolage.

Anthony Sanchez, 44 ans, doit recevoir une injection de trois médicaments à 10 heures du matin au pénitencier de l’État d’Oklahoma à McAlester. Il a pris le étape inhabituelle plus tôt cette année, il a choisi de ne pas présenter de demande de grâce à la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’État, ce que beaucoup considéraient comme sa dernière chance de voir sa vie épargnée. Ses anciens avocats a imputé la décision de Sanchez à son conseiller spirituelle révérend Jeff Hood, un défenseur de la peine de mort qui s’est lié d’amitié avec des condamnés à mort à travers le pays.

Le nouvel avocat de Sanchez, Eric Allen de Columbus, Ohio, a demandé un sursis à exécution devant un tribunal fédéral, affirmant qu’il avait besoin de plus de temps pour examiner les dossiers de preuves dans l’affaire. Jusqu’à présent, cette demande a été rejetée par un juge fédéral et est pendante devant la Cour suprême des États-Unis.

Sanchez a été reconnu coupable du viol et du meurtre de Juli Busken, 21 ans, originaire de l’Arkansas qui venait de terminer son dernier semestre lorsqu’elle a été enlevée le 20 décembre 1996 sur le parking de son complexe d’appartements normand. Son corps a été retrouvé ce soir-là près d’un lac à l’extrême sud-est d’Oklahoma City. Elle avait été ligotée, violée et touchée à la tête.

Busken s’était produite en tant que ballerine dans plusieurs spectacles de danse au cours de son mandat à l’OU et était commémoré sur le campus avec une bourse de danse à son nom au Collège des Beaux-Arts.

Des années plus tard, Sanchez purgeait une peine pour cambriolage lorsque l’ADN du sperme présent sur les vêtements de Busken sur les lieux du crime lui a été associé. Il a été reconnu coupable et condamné à mort en 2006.

Sanchez a longtemps clamé son innocence et l’a encore fait lors d’un appel téléphonique à l’Associated Press plus tôt cette année depuis le couloir de la mort. « C’est de l’ADN fabriqué », a déclaré Sanchez. « C’est un faux ADN. Ce n’est pas mon ADN. Je le dis depuis le premier jour.

Il a déclaré à AP qu’il avait refusé de demander la clémence, car même lorsque la Commission des grâces et des libérations conditionnelles, composée de cinq membres, prend la rare mesure de la recommander, il est peu probable que le gouverneur Kevin Stitt l’accorde. « Je me suis assis dans ma cellule et j’ai vu détenu après détenu après détenu obtenir la clémence et se voir refuser la grâce », a déclaré Sanchez. « De toute façon, ça ne se passe pas bien pour les détenus. »

Le procureur général de l’Oklahoma, Gentner Drummond, a maintenu que les preuves ADN lient sans équivoque Sanchez au meurtre de Busken.

Un échantillon de l’ADN d’Anthony Sanchez « était identique aux profils développés à partir du sperme sur la culotte et le justaucorps de Mme Busken », a écrit Drummond le mois dernier dans une lettre adressée à un représentant de l’État qui s’était enquis de la condamnation de Sanchez. Drummond a ajouté que rien n’indiquait que l’un ou l’autre profil était mélangé à l’ADN d’un autre individu et que les chances de sélectionner au hasard un individu ayant le même profil génétique étaient de 1 sur 94 000 milliards parmi les Hispaniques du sud-ouest.

« Il ne fait aucun doute qu’Anthony Sánchez est un violeur et un meurtrier brutal qui mérite la punition la plus sévère de l’État », a déclaré Drummond dans un récent communiqué.

Un enquêteur privé engagé par un groupe anti-peine de mort affirme que les preuves ADN pourraient avoir été contaminées et qu’un technicien de laboratoire inexpérimenté a mal communiqué la solidité des preuves au jury.

L’ancien procureur du comté de Cleveland, Tim Kuykendall, qui était le principal procureur du comté lorsque Sanchez a été jugé, a déclaré que même si les preuves ADN étaient les plus convaincantes au procès, il existait d’autres preuves liant Sanchez au meurtre, notamment des preuves balistiques et une empreinte de chaussure. retrouvé sur les lieux du crime.

« Je sais qu’après avoir passé beaucoup de temps sur cette affaire, il n’y a aucun élément de preuve qui désigne quelqu’un d’autre qu’Anthony Sanchez », a déclaré récemment Kuykendall. « Je m’en fiche si une centaine ou un millier de personnes avouent avoir tué Juli Busken. »

Oklahoma a repris l’exécution de la peine de mort en 2021, mettant fin à un moratoire de six ans provoqué par des inquiétudes concernant ses méthodes d’exécution. L’État possédait l’une des chambres de mort les plus fréquentées du pays jusqu’à ce que problèmes est née en 2014 et 2015. Richard Glossip était à quelques heures de son exécution en septembre 2015, lorsque les responsables de la prison ont réalisé qu’ils avaient reçu la mauvaise drogue mortelle. On a appris plus tard que le même mauvais médicament avait été utilisé pour exécuter un détenu en janvier 2015.