Un homme sur cinq porte la même chemise au travail trois fois par semaine, mais la plupart souhaiteraient être plus stylés, révèle un sondage

UN CINQUIÈME des hommes britanniques admettent porter la même chemise au travail trois fois par semaine, même si beaucoup visent à être plus élégants.

Partout au pays, les hommes admettent qu’ils sont coincés dans une ornière en matière de vêtements, les employés de bureau ayant en moyenne cinq “looks” en rotation.

Un homme sur cinq porte la même chemise pour travailler trois fois par semaine Crédit : Getty

Selon un nouveau sondage auprès de 1 000 hommes, 52 % déclarent répéter des tenues chaque semaine et 21 % admettent porter la même chemise jusqu’à trois fois par semaine.

De même, un sur dix choisit le même pull pour le travail jusqu’à quatre fois par semaine.

Pendant ce temps, 38% possèdent une «chemise porte-bonheur» à porter lors d’événements importants tels que des entretiens d’embauche et la première rencontre avec la famille d’un partenaire.

Tout cela a laissé les hommes se sentir dans un marasme en matière de mode.

L’enquête a révélé que 40 % ne se sentent pas bien dans leurs vêtements actuels et trois sur dix pensent qu’une refonte du style les mettrait à l’aise.

Près de la moitié des hommes disent avoir du mal à s’habiller convenablement pour différentes occasions, plus de 20 % d’entre eux recherchant des coupes légères et aérées, ainsi que des vêtements faciles à entretenir.

Cela semble refléter un changement global dans la mode masculine, avec plus de la moitié des personnes interrogées remarquant une tendance à s’éloigner d’une chemise et d’une cravate unies et à adopter des tenues plus élégantes acceptables au travail.

Il y a un conflit dans les styles de travail montré par l’étude puisque 41 pour cent estiment qu’ils sont pris plus au sérieux au travail lorsqu’ils sont habillés intelligemment, tandis que 45 pour cent disent qu’ils aiment utiliser le style pour s’exprimer.

Un porte-parole de l’entreprise de vêtements Charles Tyrwhitt, qui a commandé l’étude, a déclaré: “Dans le passé, les hommes pouvaient compter sur un simple uniforme de chemise et de cravate pour la plupart des occasions de la vie.

“Cependant, il existe aujourd’hui de nouveaux territoires de style allant de la réunion d’affaires” intelligente “à une journée” normale “au bureau en passant par le” travail à domicile “.”

Ils ont ajouté: “Il n’est pas étonnant que les hommes se sentent coincés dans une ornière dans leur garde-robe actuelle – les nouveaux codes vestimentaires créent de nouveaux défis.”

Le porte-parole a poursuivi en informant les hommes qu’une “collection de bases stables” ne peut pas se tromper et que d’autres pièces peuvent être mélangées pour ajouter de la variété.