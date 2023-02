Un homme suggère un calendrier Google avec le “coût de la réunion”, Twitter l’appelle “le génie”

Faisant partie du monde de l’entreprise, les réunions semblent interminables. Votre calendrier sera inondé de mises à jour, mais il n’y aura pas de fin à la réunion. Cependant, l’utilisateur de Twitter qui s’appelle “Gaut” a eu une nouvelle idée et tout le monde sur Internet l’a considéré comme un “génie”. Il a téléchargé une image du calendrier Google. Cependant, ce n’est pas le calendrier habituel. Cela vient avec le « coût de la réunion ». Oui, vous avez ce droit!

« Google Agenda, mais il affiche le coût de la réunion », lit-on dans la légende de l’image. Jetez un coup d’œil :

L’image, mise en ligne depuis, est devenue virale. Alors que beaucoup ont aimé l’idée, il y avait des gens qui ont fait des remarques sarcastiques. “Tous les chefs de produit devraient avoir cela”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Je me souviens d’avoir fait un calcul similaire (bien que du calcul mental à l’ancienne) lors d’une réunion avec 11 personnes assez expérimentées, sans objectif discernable, sans actions, et mauvaise présidence/chronométrage. C’était la dernière de ces réunions !”

Voici quelques réponses :

Pendant ce temps, plus tôt, le co-fondateur de Zerodha, Nikhil Kamath, a utilisé son compte Twitter officiel et a expliqué à quel point il trouvait Microsoft Teams extrêmement compliqué. Il a également comparé la plate-forme avec Google Meets et Zoom. “Pourquoi les équipes Microsoft sont-elles si inutilement compliquées, Google Meets, Zoom, etc., sont tellement plus simples à utiliser. Des pensées ?”, a-t-il écrit sur Twitter. Depuis sa publication, le tweet est devenu viral avec plus de 337 000 vues.

Beaucoup étaient d’accord avec Nikhil. Un utilisateur de Twitter a écrit : « oui. sont entièrement passés à Google Meet maintenant. Internet est stable avec un groupe plus important. Et je refuse de prendre des réunions sur Teams. Esp sur un Mac c’est l’enfer. Zoom est correct mais leurs renouvellements sont bizarres. ” Une autre personne a écrit: ” Absolument. J’ai transformé Google Meet en mon outil VC par défaut. Simple, efficace, se synchronise de manière transparente avec le calendrier du téléphone et apparemment sécurisé. MS Teams et Amazon Chime sont inutilement complexes. “

