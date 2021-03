Un homme stupéfait alors qu’il trouve un navire «  flottant dans le ciel  », mais voici ce qui s’est réellement passé

Croiriez-vous quelqu’un s’il vous disait avoir vu un bateau flotter dans le ciel? La réponse évidente aurait été un non, si cela n’avait pas été sur une vidéo. Un homme du nom de Colin McCallum a repéré l’incident et s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager son expérience. Il a mentionné que la première fois qu’il a vu la chose inhabituelle, il a été choqué. Afin de garder une trace de l’événement inhabituel, il a filmé toute la scène. Ce n’est qu’après un certain temps qu’il a pu décoder l’illusion d’optique et comprendre comment cela s’est passé.

Selon un rapport publié dans Courrier quotidien, Collin avait apparemment vu un navire rouge planer au-dessus de l’horizon alors qu’il se rendait à Banff, Aberdeenshire. L’homme qui est un travailleur de la santé et de la sécurité basé à Turriff, a partagé la photo de l’incident sur les médias sociaux et a déclaré: «J’ai vu une véritable illusion d’optique à Banff aujourd’hui.» Comme prévu, la plupart des personnes qui ont vu son message ont été à la fois choquées et amusées par le claquement. Exprimant sa pure incrédulité, une personne a écrit qu’elle avait paniqué après avoir vu cela, tandis qu’une autre personne qui avait eu une réaction similaire a dit: «ne peut vraiment pas comprendre ce qui se passe ici». Un utilisateur de Facebook, qui a apparemment été capable de déchiffrer ce qui s’était exactement passé, a écrit: «C’est génial!». Sur un ton plutôt spirituel, un internaute a déclaré: «Ce n’était pas une illusion, l’agent Smith a oublié de mettre à niveau notre version, donc la Matrix devient problématique. Restez en sécurité, chérie.

Dans le court clip vidéo, on est assez convaincu pour croire que le navire se déplace dans le ciel. Cette illusion d’optique a été créée après que le ciel a été rempli de nuages ​​bas, ce qui rend difficile de voir où se termine le plan d’eau. De plus, la couleur de l’eau près du rivage était presque la même que celle du ciel, ce qui rendait la théorie du flottement plus crédible.

Décrivant la situation, Collin a mentionné qu’il était incapable d’en croire ses yeux et a dû vérifier ce qu’il avait vu avant de se rendre compte que ce n’était rien d’autre qu’une illusion d’optique.

Révélant les détails de l’illusion, il a déclaré: «Cela a été causé par une formation de nuages ​​plus près du rivage qui a changé la couleur de l’eau plus près de la terre. Le bateau, étant plus éloigné, se trouvait dans une zone sans nuages ​​et donc le ciel reflétait la mer – donnant l’impression que le bateau flottait.