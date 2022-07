Un homme sprintant à quatre pattes tous les jours comme un «chien humain» est un engouement «improbable» pour le fitness

Une vidéo d’un homme de 31 ans, Nathanial Nolan, que l’on voit courir et marcher à quatre pattes comme un “chien humain”, fait le tour des réseaux sociaux. Originaire d’Indianapolis, aux États-Unis, Nathanial passe au moins une demi-heure par jour penché sur ses mains et ses pieds. Le père de deux enfants a déclaré que marcher à quatre pattes avait bien fonctionné pour sa forme physique. La vidéo TikTok partagée en juin a captivé les internautes et a reçu plus de 21 millions de vues. Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Nathaniel Nolan (@annualnathaniel)

Récemment, dans une interview avec Mirror, Nathanial a déclaré que les gens parlaient de lui parce qu’il ressemblait à un chien, mais il ne l’a pas laissé l’affecter. « Si vous deviez vivre votre vie en vous basant sur l’apparence des gens, vous vous retrouveriez coincé dans une toute petite boîte. Quand je suis en public, les gens ne s’en soucient pas vraiment. Si vous voulez descendre et faire quelques explorations dans le parc, personne ne s’en soucie. Je m’en fous non plus, dit-il au portail.

L’entraîneur a déclaré qu’il avait improvisé son entraînement afin de le rendre moins énergique et tout aussi efficace, car il souffrait de douleurs articulaires en le faisant.

Nathanial est un amoureux des arts martiaux et il a commencé son entraînement à quatre pattes en le faisant pendant une minute. Cependant, il y augmentait d’une minute chaque jour. Il a admis qu’il avait trouvé sa nouvelle technique fatigante au cours des premiers jours, mais qu’elle n’avait jusqu’à présent eu aucun effet indésirable sur son corps, à l’exception des callosités des mains.

Il a également déclaré que l’utilisation de ses quatre pattes comme entraînement était son idée originale et qu’il n’avait jamais vu personne d’autre le faire, tout en ajoutant qu’il menait une vie tout à fait normale et qu’il prenait du temps pour le faire tous les jours. Il pense que si une personne veut faire quelque chose avec son corps, elle doit s’y préparer. “Si vous voulez vous mettre en forme et vous entraîner, vous devez absolument le faire. Tout le monde peut en bénéficier », a ajouté Nathanial.

Nathanial pense que l’entraînement à quatre pattes est extrêmement efficace et prévoit également de publier un programme d’exercices.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.