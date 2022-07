Un homme spécialement handicapé vendant du Pav Bhaji à Mumbai inspire Internet

Internet est un lieu plein d’histoires inspirantes et de toutes sortes d’histoires étonnantes. Et maintenant, une vidéo d’un homme spécialement handicapé qui tient un stand de pav bhaji à Malad à Mumbai fait le tour d’Internet. Alors que beaucoup y voyaient un énorme défi, cet homme y voyait une occasion de tester son courage et sa détermination. Choisissant de vivre sa vie avec dignité au lieu de mendier, l’homme identifié comme Mitesh Gupta, a laissé Internet stupéfait par son attitude positive malgré la difficulté.

La vidéo tweetée par un utilisateur nommé Gurmeet Chadha, le 16 juillet, montre Mitesh faisant sa corvée quotidienne uniquement avec sa main droite. Lors de la publication de la vidéo, Gurmeet a écrit dans la légende : « Jazba hona chahiye. Mitesh Gupta tient un stand Pav Bhaji à Malad, Mumbai. Faisons notre part. La vidéo désormais virale s’ouvre en montrant Mitesh traînant d’abord son chariot d’une main, puis hachant tous les légumes un par un. Ensuite, il a sauté ces légumes sur son énorme plaque chauffante pour préparer le bhaji et y a ajouté de la purée de pommes de terre avec quelques épices pour rehausser la saveur. Après cela, on peut le voir emballer le bhaji pour le client et préparer le pavé sur la même plaque chauffante.

Jazba hona Chahiye 👏 Mitesh Gupta tient un stand Pav Bhaji à Malad, Mumbai. Faisons notre part ❤️ pic.twitter.com/58DKfrVrDl – Gurmeet Chadha (@connectgurmeet) 16 juillet 2022

Non seulement cela, mais il a également gardé l’hygiène à l’esprit, comme on peut le voir portant un tablier et une casquette de foule. Inutile de dire que Mitesh a littéralement inspiré les internautes, car la section des commentaires a été inondée de réponses amusantes des utilisateurs. Un utilisateur a commenté : « Rien n’est impossible pour les humains, vous devriez avoir le courage de le faire. Inspirant.” Un autre a écrit: “C’est bien de voir une personne sans plaintes, frustrations mais seulement avec un rêve pour prouver qu’il peut le faire et survivre par lui-même.” La vidéo a pris d’assaut Internet, car jusqu’à présent, elle a recueilli plus de quatre mille likes.

