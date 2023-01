Un homme spécialement handicapé tient une béquille d’une main et tire une charrette à bras d’une autre

Beaucoup de gens sont bénis avec tout dans la vie, mais ils abandonnent quand même quand une difficulté surgit. Mais certains ne disent jamais non et sont toujours prêts à se battre, advienne que pourra. Une vidéo virale d’une personne spécialement handicapée témoigne de cette déclaration. Regardez la vidéo et vous obtiendrez une immense inspiration pour relever les défis de votre propre vie.

Dans la vidéo tendance, on peut voir un vendeur de rue tirer une charrette à bras pleine de chemises et d’autres vêtements. Mais vous vous demandez peut-être ce qu’il y a de nouveau là-dedans, n’est-ce pas ? Ce qui rend cette vidéo intéressante à regarder, c’est le fait que l’homme, malgré un handicap physique, n’a pas abandonné et qu’on peut le voir tirer la charrette à bras d’une seule main avec une béquille de l’autre. Il a tenté de s’efforcer de répondre à ses besoins et à ses nécessités et c’est tout ce qui compte, n’est-ce pas ? Jetez un oeil à la vidéo ici:

La vidéo a été partagée par le compte Twitter @AamirKhanfa. Il a attiré l’attention des internautes depuis qu’il a été partagé. En partageant la vidéo, l’utilisateur a écrit : “Si tu veux vivre, tu dois faire des efforts, si tu veux voir le paradis, tu dois te tuer.”

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 314 000 vues sur Twitter et plus de 10 000 likes. Dès que la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs se sont rendus sur Twitter pour célébrer les efforts et la détermination de l’homme. Sur les réseaux sociaux, un utilisateur a écrit : “Chapeau pour son travail acharné, les hommes les plus riches du monde doivent le voir et se sentir coupables de s’être inscrits sur la liste des personnes les plus riches”. Un autre utilisateur a commenté, “Une leçon sociale pour tout le monde”. Alors qu’un internaute a qualifié l’homme de « vrai héros », un autre a déclaré : « Vous [are] mon frère riche, tu aides les pauvres.”

