Un homme aux capacités différentes agit pour être la force motrice de beaucoup avec son esprit indomptable. Ayant perdu la capacité de marcher il y a quelques années, le jeune homme de 34 ans n’est plus seulement propriétaire d’une entreprise, mais a également plusieurs autres sous son emploi.

Arshid Ahmad Wani de Pulwama, Jammu-et-Cachemire, a ouvert une unité de menuiserie où il travaille également physiquement avec quelques-uns de ses travailleurs, a rapporté l’agence de presse ANI. Menuisier de profession à l’origine, Arshid a vu sa vie faire face à une crise lorsqu’il a rencontré un accident en 2016. Cependant, il n’a pas perdu espoir et a demandé l’aide de l’administration locale pour obtenir un prêt et démarrer sa propre entreprise.

Selon le rapport, Arshid travaillait sur le toit d’une étable il y a quatre ans lorsqu’il a perdu l’équilibre et est tombé sur les rochers. Cela s’est avéré très dommageable pour ses jambes. En cours de traitement, Arshid a réussi à survivre mais ses deux jambes ont été paralysées.

L’impact de perdre toute la sensation de ses jambes le laissa complètement abattu. Il était maintenant attaché à un fauteuil roulant et sa condition physique lui faisait également des ravages sur le plan mental. Après être resté déprimé pendant plus de deux ans, il a finalement décidé qu’il ne serait pas un lâcheur. C’est à ce moment-là qu’il a eu l’idée d’ouvrir une unité de menuiserie dans son village de Malpora à Pulwama.

Bien que la conviction mentale était là, ouvrir une entreprise n’est pas facile. Les voisins et les parents ont versé un soutien financier au départ, mais Arshid avait besoin d’un financement solide. Ainsi, il rapporta son histoire au sous-commissaire de Pulwama de l’époque, qui vit un drive-in Arshid et était sûr de son succès. L’agent l’a ensuite aidé à obtenir un prêt par le biais du District Industries Center (DIC).

«Jusqu’à présent, j’ai presque acheté toutes les machines dont j’ai besoin pour le travail du bois», a déclaré Arshid à l’agence, ajoutant qu’il y avait actuellement six personnes travaillant dans son unité. Rayonnant de joie, le charpentier a également déclaré qu’il recevait de nombreuses commandes pour construire des portes et des fenêtres. «Je demande aux personnes handicapées de ne pas mendier mais de passer à autre chose et d’essayer d’explorer les voies et moyens de démarrer leur propre entreprise», a déclaré Arshid.

Mushtaq Ahmad, responsable de la protection sociale du district de Pulwama, a ajouté que l’administration du district fournissait à Arshid une pension mensuelle pour aider davantage l’homme. Il a également exhorté d’autres personnes handicapées physiques à se présenter et à les contacter pour obtenir de l’aide.