Un «homme spécial», 27 ans, décède d’une intoxication au monoxyde de carbone après s’être endormi près d’une cheminée chez sa mère

Un « homme spécial » est décédé d’une intoxication au monoxyde de carbone après s’être endormi près de la cheminée de la maison de sa mère.

Elliot Bourne, 27 ans, s’est assoupi sur le canapé le 8 mai mais a été retrouvé inconscient le lendemain.

Elliot Bourne, 27 ans, est décédé d’une intoxication au monoxyde de carbone en mai Crédit : Linkedin

Il a été retrouvé inconscient après s’être endormi sur le canapé de sa mère Crédit : Juste donner

Le designer assisté par ordinateur de Sidcup, dans le sud-est de Londres, souffrait d’un rhume lorsqu’il a rendu visite à sa mère à Hythe, dans le Kent, vers 11 heures.

Après avoir allumé le feu, il s’installa sur le canapé et s’endormit pour la nuit.

Les ambulanciers se sont précipités à la maison le lendemain matin, mais Elliot a malheureusement été déclaré mort sur les lieux.

Sa cause de décès a été donnée comme empoisonnement au monoxyde de carbone lors d’une enquête au County Hall de Maidstone le 23 juillet, rapporte Kent Online.

Rendant hommage à Elliot, sa famille et ses amis l’ont décrit comme « un homme exceptionnellement unique et spécial qui possédait de belles qualités et des talents au-delà de toute mesure ».

Un éloge funèbre lu lors de ses funérailles a déclaré: « Il était généreux à l’excès et vous donnerait volontiers n’importe quoi.

« Il était attentionné, attentionné et affectueux – il serrait tout le monde dans ses bras.

« EXCEPTIONNELLEMENT UNIQUE »

« Ell était aussi incroyablement gentil et il avait un bon sens de l’humour et une vraie joie de vivre.

« Ell était extrêmement populaire et avait beaucoup d’amis.

« Il aimait les week-ends et aimait sortir au pub pour socialiser avec ses amis.

« Il a toujours voulu s’assurer que tout le monde passait un bon moment, donc invariablement il était écorché parce qu’il achetait de la bière pour ceux avec qui il était.

« C’était un homme de pub et il aimait aller dans tous les pubs locaux, en particulier ceux qui servaient de la bière bon marché ! »

Il a poursuivi: « Il avait toujours l’air impeccable, surtout quand il sortait.

« Ell était une commode pointue et possédait une collection impressionnante de baskets et une vaste sélection de pulls. »

Elliot, qui était un passionné de sport, était très proche de sa sœur Jen et adorait sa nièce Amelia, âgée de deux ans, avec qui il était « totalement épris ».

Le couple fabriquait souvent des roses en origami et jouait régulièrement à des jeux de ballon ensemble.

Une collecte de fonds après la mort subite d’Elliot a permis de récolter plus de 24 000 £.

La page JustGiving a été inondée de messages d’amis au cœur brisé qui se souvenaient d’Elliot comme de « l’humain le plus incroyable à parcourir la terre ».

La coroner Katrina Hepburn a ouvert l’enquête avant d’ajourner immédiatement l’audience jusqu’en septembre.

FHP Engineering Services Solutions et CJ Design Partnership, où Elliot travaillait en tant que technicien CAO MEP, lui ont également rendu hommage.

Une déclaration sur le site Web de l’entreprise a déclaré: « Elliot était toujours heureux et souriant et a apporté une ambiance tellement positive au bureau et à nos vies professionnelles.

« Il manquera terriblement à tous. »

Eddie Howes, de l’entreprise, a ajouté : « Ce fut une joie de travailler en présence d’Elliot.

« Je n’oublierai jamais la chaleur que son sourire apportait au bureau chaque jour. »

Ses proches ont décrit le jeune homme de 27 ans comme un » gentleman spécial « Crédit : Juste donner