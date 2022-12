Un homme soupçonné de quadruple homicide dans le Colorado arrêté au Mexique après deux mois de cavale

Un homme qui aurait assassiné quatre des proches de son ex-petite amie dans le Colorado a été arrêté au Mexique et renvoyé aux États-Unis après près de deux mois de cavale, ont annoncé les autorités.

Joseph Castorena, 21 ans, a pris la fuite après avoir prétendument abattu quatre personnes dans une maison d’Aurora le 30 octobre, son frère et son cousin faisant maintenant face à des accusations de complicité de meurtre après coup pour avoir aidé le tueur accusé à échapper aux autorités.

Castorena a été arrêté samedi à Aguascalientes, un État du centre-nord du Mexique, avec l’aide du FBI et des forces de l’ordre mexicaines, a annoncé le département de police d’Aurora. Castorena a été transporté par avion aux États-Unis dimanche et a été incarcéré dans un centre de détention du bureau du shérif du comté de Maricopa à Phoenix, en Arizona.

La police d’Aurora a reçu des informations selon lesquelles Castorena s’était enfuie à Zacatecas, un autre État du centre-nord du Mexique, après le quadruple homicide, ont indiqué les autorités.

Les enquêteurs, avec l’aide de partenaires fédéraux et mexicains chargés de l’application des lois, ont continué de surveiller les mouvements de Castorena vers le sud à travers le pays jusqu’à son arrestation samedi.

“L’arrestation de Joseph Castorena devrait servir d’exemple pour que les hommes et les femmes dévoués du département de police d’Aurora n’abandonnent jamais une affaire tant que les responsables ne sont pas en détention”, a déclaré le chef de la police par intérim, Art Acevedo, dans un communiqué. “Je tiens à remercier nos partenaires fédéraux du FBI et nos partenaires des forces de l’ordre au Mexique pour leur collaboration lors de l’arrestation.

“Nous espérons que cette annonce aidera à rapprocher un peu plus la famille et les amis des victimes de la fermeture qu’ils méritent”, a ajouté Acevedo. On ne sait pas quand ou si Castorena sera transporté au Colorado.

À 2 h 06 le 30 octobre, Aurora 911 a reçu un appel concernant une activité suspecte dans une maison de la rue Geneva. Trois minutes plus tard, le répartiteur a entendu des coups de feu et a surclassé l’appel.

Les agents sont arrivés à 2 h 15 pour trouver quatre adultes morts dans une maison près de l’intersection de la 10e avenue Est et de la rue Geneva. Les agents ont sauvé deux jeunes enfants et une femme de la scène.

La femme et les enfants sont indemnes, a indiqué la police. Les enfants ne sont pas liés à la femme ou au suspect.

L’enquête en cours a révélé que l’incident découlait d’une situation familiale persistante entre la femme survivante et le suspect, a déclaré la police d’Aurora.

FOX 31 Denver avait précédemment identifié les victimes décédées comme étant Mariana Serrano et son mari, Ken Green. Mariana Serrano est la sœur de l’ex-petite amie de Castorena, qui a survécu à l’incident. Leur père, Jesus Serrano, a également été tué, ainsi que son voisin Rodolfo Salgado, selon la famille. L’ex-petite amie et son père avaient demandé des ordonnances restrictives contre Castorena une semaine seulement avant la fusillade mortelle, selon le point de vente.

Le frère de Castorena, Juan Angel Castorena, 18 ans, a été arrêté six jours plus tard à Denver par la police d’Aurora. Puis le 10 novembre, le cousin de Castorena, Carlos Casillas-Flores, 22 ans, a également été arrêté à Denver.

Les jeunes Castorena et Casillas-Flores ont été ramenés à Aurora et emprisonnés pour complicité après coup, meurtre au premier degré.

Les détectives n’avaient pas immédiatement de preuves indiquant que le frère ou le cousin était directement impliqué dans la fusillade de la rue Geneva, mais les enquêteurs ont déterminé que Casillas-Flores avait aidé Castorena à éviter l’arrestation, a déclaré la police d’Aurora.