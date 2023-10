Un homme soupçonné d’avoir tué 3 personnes par balle est tué par balle par des policiers à Philadelphie

PHILADELPHIE — Des policiers de Philadelphie ont abattu lundi un homme soupçonné d’avoir participé à une quadruple fusillade quelques heures plus tôt, qui avait fait trois morts, ont annoncé les autorités.

La quadruple fusillade a eu lieu peu avant 5 heures du matin dans le quartier de Lawncrest, au nord-est de Philadelphie. Le commissaire par intérim du département de police, John Stanford, a déclaré que la police intervenue dans une maison avait trouvé trois personnes mortes et une personne blessée qui avait été transportée à l’hôpital dans un état critique mais stable.

Trois heures plus tard, dans le quartier East Mount Airy, au nord-ouest de Philadelphie, des agents ont tenté d’arrêter un véhicule qui fuyait le lieu de la fusillade, a déclaré Stanford. L’homme à bord du véhicule, soupçonné d’être responsable de la fusillade, a tiré au moins une balle sur la police, et les policiers ont riposté, le touchant, a déclaré Stanford. Il a été transporté à l’hôpital dans un état critique et son décès a été constaté un peu plus d’une heure plus tard. Un policier a été légèrement blessé à la main par des éclats de verre.

Les noms du suspect et des victimes de la fusillade, qui, selon Stanford, étaient liés, n’ont pas été immédiatement divulgués.

The Associated Press