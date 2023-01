Un homme soupçonné d’avoir intentionnellement conduit depuis une falaise californienne

MONTARA, Californie (AP) – Le conducteur d’une voiture qui a plongé d’une falaise dans le nord de la Californie, blessant grièvement deux enfants et un deuxième adulte après la chute de 250 pieds, a été arrêté pour suspicion de tentative de meurtre et de maltraitance d’enfants, le California Highway Patrol dit mardi.

Dharmesh A. Patel de Pasadena sera incarcéré à la prison du comté de San Mateo après sa sortie de l’hôpital, a indiqué la patrouille routière dans un communiqué. On ne savait pas immédiatement si Patel avait un avocat.

“Les enquêteurs du CHP ont travaillé toute la nuit pour interroger des témoins et recueillir des preuves sur les lieux”, indique le communiqué de la patrouille routière. “Sur la base des preuves recueillies, les enquêteurs ont développé une cause probable pour croire que cet incident était un acte intentionnel.”

Patel était dans la voiture avec un autre adulte, une fille de 4 ans et un garçon de 9 ans. Il n’était pas immédiatement clair s’ils étaient tous membres de la même famille.

Les responsables ont déclaré que c’était un miracle que les quatre aient survécu après que la voiture soit tombée d’une falaise notoire le long de la Pacific Coast Highway, près d’une zone appelée Devil’s Slide, connue pour ses épaves mortelles.

La berline Tesla a chuté à plus de 250 pieds (76 mètres) de l’autoroute et s’est écrasée sur un affleurement rocheux. Il semble avoir basculé plusieurs fois avant d’atterrir sur ses roues, coincé contre la falaise à quelques mètres des vagues, a déclaré lundi Brian Pottenger, chef de bataillon du district de protection contre les incendies de Coastside / Cal Fire.

Les accidents le long de Devil’s Slide, une zone côtière escarpée, rocheuse et sinueuse à environ 24 kilomètres au sud de San Francisco, entre Pacifica et Montara, se terminent rarement par des survivants. Lundi, les victimes étaient initialement répertoriées dans un état critique mais toutes les quatre étaient conscientes et alertes à l’arrivée des secours.

«Nous y allons tout le temps pour les voitures au-dessus de la falaise et elles ne vivent jamais. C’était un miracle absolu », a déclaré Pottenger lundi.

Il n’y avait pas de garde-corps à l’endroit où la berline est sortie de la falaise, ont indiqué des responsables.

Des témoins ont appelé le 911 vers 10 h 15 lundi et les équipages ont installé un système de corde depuis l’autoroute pour faire descendre les pompiers le long de la falaise, a déclaré le chef de bataillon. Au même moment, d’autres pompiers observant la berline à travers des jumelles ont soudainement remarqué un mouvement, signe qu’au moins une personne était encore en vie.

L’incident est passé de ce qui avait été probablement une récupération de corps à une opération de sauvetage qui a duré plusieurs heures au milieu de pluies constantes, de vents violents, de routes glissantes et de vagues déferlantes. Les portes ont été brisées contre la falaise et bloquées, de sorte que les pompiers ont été obligés de couper les victimes de la voiture à l’aide des outils dits “mâchoires de la vie”.

Les équipages ont sorti les enfants par la fenêtre arrière et les ont ramenés de la falaise à la main dans un panier de sauvetage à l’aide du système de corde. Ils ont été transportés d’urgence à l’hôpital par ambulance avec des blessures musculo-squelettiques.

Les adultes ont cependant subi des blessures traumatiques et ont dû être hissés sur la falaise par un hélicoptère. Ils ont ensuite tous deux été transportés par avion à l’hôpital, a déclaré le chef de bataillon.

En 2018, une femme a intentionnellement quitté une autre falaise du nord de la Californie dans un SUV avec sa femme et leurs six enfants adoptés, ont déclaré les enquêteurs. Tous ont été tués. L’accident dans le comté de Mendocino s’est produit quelques jours seulement après que les autorités de l’État de Washington ont ouvert une enquête à la suite d’allégations selon lesquelles les enfants de Jennifer Hart étaient négligés.

The Associated Press