Un homme souffre d’une éruption cutanée en mangeant des champignons shiitake pas assez cuits

L’amour d’un homme pour les champignons lui a laissé d’étranges stries rouges sur le dos. Dans une étude de cas publiée cette semaine, des médecins décrivent comment le malchanceux a développé une maladie cutanée rare en mangeant des champignons shiitake pas assez cuits. Heureusement, cet état n’est que temporaire et il s’est rétabli sans problème.

L’affaire est détaillée dans un article publié Mercredi dans le New England Journal of Medicine. Selon le rapport, l’homme de 72 ans s’est rendu aux urgences locales en Suède deux jours après avoir ressenti des démangeaisons dans le dos et le haut des fesses. Les démangeaisons sont devenues si intenses qu’il n’a pas pu dormir.

L’apparence frappante de l’éruption cutanée – avec des stries de peau rougie en forme de fouet – a permis aux médecins de l’identifier assez facilement comme quelque chose appelé érythème flagellé. Il existe plusieurs causes potentielles à ce type d’éruption cutanée, telles que l’exposition à la bléomycine, un médicament anticancéreux. Mais lorsque l’homme a révélé qu’il avait cuisiné et mangé un repas contenant des champignons shiitake deux jours plus tôt, les médecins ont rapidement supposé que son problème était un cas de « dermatite shiitake ».

L’éruption cutanée de l’homme serait causée par une réaction à un glucide présent dans les champignons shiitake crus ou insuffisamment cuits. Image: Eglė Janušonytė et Jöri Pünchera/New England Journal of Medicine

Cette affection cutanée survient généralement un jour ou deux après avoir mangé des champignons shiitake pas assez cuits ou crus (Lentinule edodes). On ne sait pas exactement pourquoi cela se produit, mais la théorie principale est qu’il s’agit d’une réaction toxique ou d’hypersensibilité au lentinan, un glucide complexe présent en abondance dans le shiitake. Le lentinan se décompose avec suffisamment de chaleur, c’est pourquoi la consommation de champignons bien cuits ne provoque pas d’éruption cutanée. On pense que c’est rare complication même pour les amateurs de champignons shiitake crus ou insuffisamment cuits, cela affectant peut-être 2 % des personnes qui s’adonnent à cette habitude.

Malgré l’aspect sévère de l’éruption cutanée, la dermatite à shiitake ne semble pas provoquer de réaction allergique plus grave ou potentiellement mortelle, connue sous le nom d’anaphylaxie. Et cela disparaît tout seul avec le temps. Dans ce cas, l’homme a reçu des stéroïdes topiques et des antihistaminiques oraux pour aider à soulager ses symptômes. Lors d’une visite de suivi deux semaines plus tard, sa peau présentait encore quelques zones résiduelles de peau hyperpigmentée (un symptôme courant et généralement atténué observé après une maladie inflammatoire), mais les démangeaisons avaient disparu.

« Le patient a été rassuré sur le caractère spontanément résolutif de son état et il lui a été conseillé de cuire entièrement les champignons shiitake à l’avenir », ont écrit les médecins.

La dermatite du Shiitake est rarement observée en dehors des pays asiatiques où les champignons sont le plus couramment consommés. Mais la popularité croissante de ce champignon dans le monde a conduit certains médecins à prudence que cette condition deviendra plus régulière ailleurs.