Un homme souffre de paralysie faciale après avoir veillé tard pendant une semaine à regarder la Coupe du monde

La Coupe du monde de football a lieu tous les quatre ans. C’est l’un des tournois les plus attendus de tous les temps car il met en vedette des footballeurs célèbres du monde entier. Les matchs de cette année se déroulent au Qatar, le premier match ayant lieu le 20 novembre.

Selon CN Hubei, un homme en Chine a récemment eu la moitié du visage paralysé après avoir veillé tard pendant une semaine consécutive pour regarder des matchs de football. M. Chao affirme qu’il n’a pas manqué un seul match depuis le début de la Coupe du monde et qu’il dort en moyenne deux heures par jour avant de se rendre au travail en moto.

“J’ai dormi pendant deux heures après avoir regardé le match du 30 novembre, et quand je me suis réveillé, je me sentais extrêmement fatigué”, a-t-il déclaré. Il a continué sa journée en pensant que c’était parce qu’il n’avait pas bien dormi, mais quand il est arrivé à son bureau, il a remarqué que ses lèvres étaient inclinées d’un côté et qu’il ne pouvait pas contrôler ses paupières.

Il a ajouté : « Je n’y ai pas beaucoup réfléchi et j’ai décidé de me reposer un peu au bureau. Mais après un certain temps, mon état ne semblait pas s’améliorer et cela affectait la progression de mon travail.

M. Chao s’est ensuite rendu à l’hôpital pour voir un médecin, où on lui a diagnostiqué une paralysie faciale. Les premiers résultats montrent qu’en raison de son manque de sommeil et de l’air froid soufflé directement sur son visage, il a perdu le contrôle de la moitié de son visage.

L’acupuncture et le massage facial ont ensuite été recommandés par les médecins pour l’aider dans son état. Heureusement, les traitements améliorent son état et il encourage les internautes à prendre soin de leur corps.

