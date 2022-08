Un homme souffre de graves crampes aux jambes en faisant sa demande en mariage à sa petite amie, Internet admire son dévouement

Lorsque vous planifiez une proposition simple pour demander à votre être cher de s’engager envers vous pour le reste de votre vie, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Un homme en Estonie prévoyait de terminer le triathlon Ironman et de proposer à sa petite amie, mais cela s’est avéré être un événement inattendu. Une courte vidéo fait le tour d’Internet dans laquelle on voit l’homme faire sa demande en mariage à sa petite amie après avoir terminé le triathlon.

Le clip qui a été partagé par le Good News Movement montre que lorsqu’il se met à genoux, il est ruiné après s’être effondré à l’agonie. Heureusement, deux personnes debout à côté de lui ont aidé et massé ses jambes à l’étroit alors qu’il sortait la bague et demandait à sa petite amie de l’épouser. Il a été remis sur ses genoux. Il a de nouveau posé la question et sa petite amie a dit oui alors qu’elle était submergée par la foule qui applaudissait le couple nouvellement fiancé.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’Ironman Triathlon, c’est l’un des événements sportifs les plus difficiles à travers le monde. Les courses de triathlon Ironman consistent en une natation, une balade à vélo et un marathon.

La légende de la vidéo disait: «Aucune crampe aux jambes assez forte pour l’empêcher de faire sa proposition. Il l’a fait!”

Regardez la proposition ici:

L’homme identifié comme étant Cristian Moriatiel a décidé de proposer à sa petite amie après avoir terminé sixième chez les hommes de 40 à 44 ans, une épreuve qui lui a pris plus de neuf heures, comme le rapporte le Daily Star. La proposition a laissé Internet en admiration. L’un des utilisateurs de gram a écrit: «Tout simplement incroyable. Rien n’aurait pu l’empêcher de réaliser son rêve. Un autre a dit: “Aw, j’aime tellement ça! J’adore que les hôtes mettent à profit leurs compétences en massage. Quelqu’un a également écrit: “C’est absolument INCROYABLE à tous points de vue.” Un autre a commenté: «La vraie affaire. C’est si gentil.”

Un autre a ajouté en plaisantant: “Je ne peux pas dire s’il pleure de douleur, de bonheur ou des deux lol.” Quelqu’un a même dit : « Descendez les deux genoux. Mon frère a placé la barre trop haut cette fois.

Que pensez-vous de cette proposition ?

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici