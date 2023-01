Un homme sort pour manger des ramen dans un froid extrême, une fourchette et des nouilles gèlent dans les airs

Un bol chaud de ramen pourrait bien être ce dont vous avez besoin pour vous décongeler en cet hiver froid. Mais qu’est-ce que tu es censé faire si lesdits ramen gèlent ? Un utilisateur d’Instagram a partagé un clip de lui-même essayant de savourer un délicieux bol de ramen dans le froid extérieur. Dès le début, il ne semblait pas y avoir de moyen qui aurait pu être une bonne idée. A en juger par la façon dont son visage était figé, il devait faire trop froid pour être dehors de toute façon. Mais personne n’aurait pu s’attendre à ce que les nouilles gèlent littéralement. On le voit en tenir avec une fourchette. Dès qu’il lâche la fourche, c’est comme si la gravité avait cessé de fonctionner. Les nouilles, ainsi que les ustensiles de cuisine, restaient là où il les avait lâchés. Je ne peux y croire? Regardez-le ici vous-même :

Les utilisateurs des médias sociaux étaient divisés non seulement sur le gel des ramen, mais aussi sur le rire de l’homme. Beaucoup ont été choqués de voir ses cils et ses cheveux gelés. L’un d’eux a même demandé si c’était du maquillage ou si c’était vraiment lui gelé. Un utilisateur d’Instagram a écrit: «Je veux voir comment vous vous êtes réchauffé. J’ai l’impression que la glace coulerait partout une fois qu’elle commencerait à fondre !

“Je meurs d’envie de savoir comment cela affecte la consistance des ramen une fois refroidis”, lit-on dans un autre commentaire.

Un utilisateur a commenté: “Vos cheveux sont devenus les ramen.”

Pendant ce temps, un utilisateur s’est demandé combien de temps l’homme devait rester dehors pour réaliser ce qui était montré dans la vidéo. Pour assouvir leur curiosité, un utilisateur a répondu que cela ne prendrait probablement pas longtemps. S’appuyant sur leur expérience, ils ont déclaré qu’étant en Finlande à -20 degrés Celsius, les cheveux et les cils gèlent en quelques minutes.

L’ouest est souvent associé à des hivers glaciaux, mais ce n’est plus le seul endroit sur Terre qui peut faire des blagues d’hiver. New Delhi a récemment été soumise à des vagues de froid et à des conditions météorologiques difficiles. La capitale et les régions environnantes ont fait face à la colère de la crise climatique alors que le mercure a chuté à 1,8 degrés Celsius jeudi. Les habitants de la plupart des régions du nord-ouest, du centre et de l’est de l’Inde se sont retrouvés recouverts d’un épais brouillard. Cela a déclenché un festival de mèmes épique sur Twitter. Jetez un coup d’œil à la façon dont ce GIF résume parfaitement les hivers à Delhi :

Comment vous réchauffez-vous en cet hiver rigoureux ?

