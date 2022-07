Un homme sort pour acheter du gaz de cuisine pour les steaks et rentre à la maison avec un prix de loterie Rs 80 Lakh

Les envies de nourriture peuvent vous laisser avec une lourde facture de restaurant, mais pour cet homme américain, son envie de steak lui a valu une loterie de 100 000 $ (Rs 80 lakh environ). William Jones, un agriculteur de Caroline du Nord, s’était rendu dans une épicerie locale pour obtenir du propane pour cuire des steaks sur le gril. Jones, plus tôt dans la journée, a remporté un prix de 500 $ sur un billet à gratter Extreme Cash. Alors, il a décidé de retenter sa chance et a acheté un méga ticket de caisse de 100 millions de dollars. Et devine quoi? Il a eu de la chance deux fois dans la journée. Jones a fini par gagner un prix de 100 000 $ qu’il veut maintenant utiliser pour payer ses factures de mariage.

“Je pense que je vais aller de l’avant et payer pour notre mariage”, a déclaré UPI.

Cependant, ce n’est pas le premier incident de ce type d’un gagnant de loterie surprise. Lors d’un incident similaire dans le sud de Caalorina, un homme a remporté un prix de 2 millions de dollars, soit environ 15,5 crores de roupies, grâce à un billet de loterie qu’il a acheté lors de ses courses à l’épicerie. Alors que l’homme n’avait initialement pas l’intention d’acheter le billet de loterie, il a repéré un billet Powerball au comptoir du service client et a décidé de s’en procurer un.

Le billet avait un prix de 1 million de dollars, mais l’homme a dépensé un dollar supplémentaire sur le prix du billet pour exécuter l’option de jeu de puissance, doublant son grand prix.

Lorsque les numéros porte-bonheur ont été annoncés le lendemain, il n’en croyait pas ses yeux après avoir réalisé qu’il avait trouvé les cinq numéros, se frayant un chemin vers la grande victoire.

Dans un autre incident, un homme américain a fini par gagner un prix de 6 00 000 $ après être allé chercher son prix de 600 $. Le résident de Nort Calorina a d’abord pensé qu’il avait gagné une loterie de 6 000 $, mais lorsqu’il est allé chercher son prix, les responsables lui ont dit qu’il avait gagné le jackpot et qu’il était éligible pour obtenir 6 00 000 $.

