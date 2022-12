Un homme sort d’un Apple Store avec 300 iPhone 13 à Manhattan et se fait cambrioler

Un homme aux États-Unis aurait été victime d’un vol peu de temps après avoir acheté 300 iPhone 13 dans le célèbre magasin phare d’Apple sur la Cinquième Avenue à Manhattan. Trois sacs contenant 300 iPhones étaient transportés par un homme de 27 ans lorsqu’une camionnette s’est arrêtée à côté de lui et que deux hommes lui ont ordonné de remettre les sacs. Avant que les voleurs ne puissent prendre possession de l’un des sacs contenant 125 iPhones d’une valeur de 95 000 $ (Rs 77 Lakh), l’acheteur de l’iPhone, qui tenait absolument à garder son iPhone 13, les a combattus et a pris un coup au visage.

La victime achetait fréquemment de nombreux iPhones au magasin de la Cinquième Avenue pour sa petite entreprise. Selon le service de police, il a acheté les téléphones à Apple, puis les a revendus en tant que fournisseur tiers d’iPhones pour financer sa propre entreprise.

Il est important de noter que l’Apple Fifth Avenue Store est ouvert toute l’année et que l’incident s’est produit vers 1h45 du matin. Parce qu’Apple avait également un accord Black Friday à l’époque, il est possible que les cambrioleurs aient été au courant de ses habitudes d’achat ou aient attendu une cible potentielle.

Selon les autorités, la victime n’a pas été grièvement blessée et a refusé une assistance médicale sur place. La police a lancé un appel à toute personne disposant d’informations concernant l’incident pour qu’elle se manifeste alors qu’elle recherche les hommes qui ont volé les iPhones. À la lumière de l’enquête en cours, le NYPD n’a pas encore fourni de description des suspects ou de leurs véhicules.

Selon le New York Post, un incident similaire a eu lieu le 25 novembre à Palo Alto, en Californie. Lors d’un vol flagrant en plein jour devant des clients et des employés de magasin effrayés, deux voleurs se sont enfuis avec 35 000 $ (Rs 28 Lakh) de produits Apple. Le casse a été enregistré sur bande, et il a montré les deux criminels, avec leurs visages pour la plupart cachés, errant de table en table et fourrant des objets dans leurs sacs.

