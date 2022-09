Un homme simule son arrestation dans le cadre d’une “proposition” élaborée à Ladylove

C’est toujours un jour spécial pour une femme lorsque son homme pose la question pour la première fois. Avec autant de films romantiques à notre disposition qui dépeignent des hommes allant jusqu’au bout avec des techniques innovantes à proposer à leur fille, beaucoup se sont inspirés et ont essayé des moyens non conventionnels. Cependant, ce que Wayne Morse de Whitman, Massachusetts, a fait juste avant de proposer à sa dulcinée ne ressemble à rien de ce que vous avez entendu ou vu. Et, il a également obtenu l’aide de la loi.

Wayne, avant de demander à sa petite amie Kristen Fleming d’être sa femme, s’est fait arrêter par le département de police de Whitman. Vous avez bien lu. C’était, cependant, un stratagème, une fausse arrestation avec la police jouant avec le plan élaboré de Wayne. Le service de police de Whitman a partagé cette proposition unique sur sa page Facebook et a écrit sur le rôle qu’il a joué dans la proposition unique.



Selon le message, même la police a d’abord été déconcertée par la demande de Wayne lorsqu’il les a appelés pour leur demander de l’arrêter. Il a fallu leur expliquer deux fois quel était le plan jusqu’à ce que finalement le chef de la police, Timothy Hanlon, dise : « Bien sûr, allez-y. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer”?

Wayne savait que les choses pourraient mal tourner si sa petite amie ne réagissait pas comme prévu, mais il était prêt à prendre le risque et a informé le propriétaire du restaurant de l’endroit où la fausse arrestation s’était produite et même ses futurs beaux-parents. Quelques jours plus tard, dans la soirée, Wayne, Fleming et ses futurs beaux-parents mangeaient au Patio lorsque trois voitures de police Whitman se sont présentées devant.

Selon les flics, cela a créé une petite agitation à l’intérieur du restaurant de Washington Street. Morse a été menotté avant d’être conduit à l’extérieur du restaurant et placé à l’arrière d’une voiture de police, mais pas avant que l’agent Silva ait discrètement retiré ses menottes. Fleming a demandé à rencontrer son amant, alors elle a été conduite au croiseur où Wayne a été laissé sortir et, devant les officiers, a proposé à Fleming tout en retirant une bague en diamant.

Il y a eu de vrais feux d’artifice qui ont suivi alors que Wayne en avait plein les oreilles, mais finalement Fleming a dit «oui». Eh bien, nous pensons certainement que c’était la proposition la plus unique à laquelle on puisse penser, mais si vous voulez faire la même chose pour votre dulcinée, vous connaissez bien les risques encourus.

