Un homme simule ses propres funérailles pour voir qui se présenterait – tout comme Ross Geller dans Friends

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressembleront vos propres funérailles ou qui pourrait se présenter? Eh bien, un Brésilien curieux a simulé sa propre mort pour le savoir.

Baltazar Lemos, 60 ans, de Curitiba, Paraná, a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux et organisé des funérailles canulars pour ses amis et sa famille.

Lemos organise fréquemment des funérailles et a supervisé des centaines de cérémonies commémorant la vie d’autres personnes. Il a raconté à quel point il avait été attristé après avoir dirigé un service avec seulement deux personnes présentes par rapport à d’autres services où plus de 500 étaient présents.

Ainsi, tout comme l’épisode de Friends où Ross Geller a organisé un faux enterrement pour voir lequel de ses anciens camarades de collège assisterait, Lemos a tiré le canular pour voir qui se présenterait. Malheureusement pour le Brésilien de 60 ans, ses funérailles ont produit des résultats tout aussi désastreux que ceux du paléontologue fictif.

Plus tôt ce mois-ci, Lemos a publié une photo apparemment innocente et joyeuse de lui-même sur sa page Facebook, partageant “des prières et de bonnes vibrations avec tout le monde”.

Cependant, les amis de Lemos ont pu voir à partir de l’arrière-plan de l’image qu’il se trouvait à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, suggérant qu’il y avait été admis.

Un autre message a ensuite été publié un jour plus tard, annonçant qu’il était décédé.

« Au début de ce triste après-midi, Baltazar Lemos nous a quittés. Plus d’informations à venir”, lit-on sur les réseaux sociaux.

Cela a laissé la famille de Lemos sous le choc. Ils ignoraient qu’il était malade.

Son neveu s’est précipité à l’hôpital de Sao Paulo pour interroger le personnel médical à son sujet. Mais comme il n’avait jamais été admis et qu’il n’était pas réellement mort, le personnel de l’hôpital n’avait aucune trace de sa présence.

Des amis inquiets ont été bouleversés par son décès – y compris sa mère octogénaire en fauteuil roulant – et ont commencé à lui rendre hommage, ainsi qu’à sa vie. Beaucoup ont commenté le message pour poser des questions sur les détails de sa mort et la cause, mais aucune autre information n’a été donnée.

Les détails des funérailles et de la veillée funèbre d’une cérémonie commémorant la vie de Lemos ont rapidement été publiés sur la page Facebook.

Amis et famille se sont rapidement réunis pour rendre hommage au Brésilien dans une chapelle de sa ville natale de Curitiba. Mais à peine la cérémonie a-t-elle commencé que la voix de Lemos a commencé à retentir des haut-parleurs, détaillant ses 60 ans de vie.

Les personnes présentes étaient sous le choc et les larmes ont commencé à couler des yeux de nombreuses personnes. Les personnes en deuil pensaient que Lemos avait enregistré la bande avant sa mort supposée.

D’autres portes se sont ensuite ouvertes et les amis et la famille de Lemos ont été confrontés à l’homme.

Les personnes en deuil étaient consternées et confuses, alors que les larmes continuaient de couler de la part de bon nombre des personnes présentes.

Les funérailles du canular ne semblaient pas avoir les résultats auxquels Lemos s’attendait. Alors qu’il essayait d’expliquer ce qui s’était passé et pourquoi il voulait simuler sa mort, la congrégation qui avait été attristée par son décès était maintenant incandescente de rage et a commencé à l’accuser de cruauté.

Si c’était une consolation pour Lemos, plus de gens se sont présentés à ses funérailles que les deux anciens amis de l’université qui se sont réunis pour le sillage de Ross Geller.

“Je n’avais aucune intention de blesser, d’offenser ou de faire du mal à qui que ce soit”, a déclaré Lemos.

Lemos a déclaré à la sortie brésilienne Otempo: ‘J’ai eu l’idée il y a cinq mois. Je voulais donner l’impression que je suis vraiment mort. Les gens l’ont interprété à leur manière. La vérité est que je voulais savoir qui viendrait à ma veillée.

Il s’est également excusé pour ses pitreries. « Je n’en ai parlé à personne, parce que j’espérais que ça marcherait. Je n’avais aucune intention de blesser, d’offenser ou de faire du mal à qui que ce soit. Je m’excuse vraiment auprès de ces personnes.

Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement appris les funérailles désastreuses. L’un d’eux a écrit : « Tu as ce que tu voulais, Baltazar, pour attirer l’attention. Dans tous les groupes de photographes événementiels, on parle de votre « mort ». Tout le monde était en deuil. Quelle blague ridicule ! Je pense que tu devrais prendre une photo avec tous ceux qui ont pleuré ta supposée mort. Je ne vous connais pas personnellement et j’espère ne jamais vous rencontrer.

Un autre de ses amis a dit Otempo: ‘Je le connais depuis 2001. J’ai trouvé l’histoire horrible. J’ai passé une journée triste et l’autre très indignée. Pour moi, il est mort le 17 [the day the fake death was announced], quand j’ai tout découvert. C’était de très mauvais goût.