Un homme s’immole par le feu en signe de protestation contre les funérailles d’Abe

TOKYO (AP) – Un homme s’est immolé par le feu près du bureau du Premier ministre japonais à Tokyo tôt mercredi en signe de protestation contre les funérailles nationales prévues la semaine prochaine pour l’ancien dirigeant Shinzo Abe, ont annoncé des responsables et des médias.

L’homme, qui aurait dans les 70 ans, a subi des brûlures sur de grandes parties de son corps mais était conscient et a dit à la police qu’il s’était immolé par le feu après avoir versé de l’huile sur lui, a rapporté l’agence Kyodo News. L’homme a été transporté à l’hôpital.

Une note apparemment écrite par l’homme a été trouvée avec lui qui disait : « Personnellement, je suis absolument contre » les funérailles d’Abe, a déclaré Kyodo.

Un responsable des pompiers de Tokyo a confirmé qu’un homme s’était immolé par le feu dans la rue du quartier gouvernemental de Kasumigaseki à Tokyo, mais a refusé de donner plus de détails, y compris l’identité, le motif ou l’état de l’homme, citant la sensibilité de ce qui était une affaire de police.

La police de Tokyo a refusé de commenter, y compris sur un rapport selon lequel un policier aurait été pris dans l’incendie.

Le Premier ministre Fumio Kishida est à New York pour la réunion annuelle des dirigeants mondiaux de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il a prononcé un discours mardi exprimant sa déception face à l’incapacité du Conseil de sécurité à répondre à l’invasion russe de l’Ukraine en raison du veto permanent de la Russie et a appelé à des réformes qui permettraient à l’ONU de mieux défendre la paix et l’ordre mondiaux.

Les funérailles d’État prévues pour Abe sont devenues de plus en plus impopulaires parmi les Japonais à mesure que de plus en plus de détails émergent sur les liens du parti au pouvoir et d’Abe avec l’Église de l’Unification, qui a noué des liens étroits avec les législateurs du Parti libéral démocrate sur leurs intérêts communs dans les causes conservatrices.

Le suspect de l’assassinat d’Abe aurait cru que les dons de sa mère à l’église avaient ruiné sa famille. Le LDP a déclaré que près de la moitié de ses législateurs avaient des liens avec l’église.

Un enterrement d’État est un événement rare au Japon, mais Kishida a déclaré qu’Abe méritait l’honneur en tant que dirigeant japonais le plus ancien après la Seconde Guerre mondiale et pour ses réalisations diplomatiques et économiques.

Les critiques ont dit que cela avait été décidé de manière antidémocratique et qu’il s’agissait d’une utilisation inappropriée et coûteuse de l’argent des contribuables. Ils disent que Kishida visait à plaire à la faction du parti d’Abe et à renforcer son propre pouvoir.

Mari Yamaguchi, Associated Press