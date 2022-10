Un homme sikh s’introduit à Bhangra dans un “accueil légendaire” à un ami à l’aéroport d’Heathrow

Bien que vivre loin de sa famille puisse parfois être difficile, lorsque nous retrouvons nos proches après une absence prolongée, toute la mélancolie disparaît. Et quelle meilleure façon d’accueillir votre ami à l’étranger qu’avec un spectacle de danse ? Une danse Bhangra puissante par un homme sikh tout en accueillant son ami à l’aéroport d’Heathrow à Londres devient virale.

Un homme franchit la rambarde, se dirige vers son ami et fait irruption dans le bhangra après l’avoir aperçu quittant l’aéroport avec toutes ses affaires chargées dans un chariot. Le duo danse autour du chariot à bagages devant les autres voyageurs qui arrivent et les personnes qui attendent leurs proches. La vidéo se termine finalement alors qu’ils s’embrassent joyeusement et saluent les autres membres à la porte d’attente.

“Ce doit être l’un des accueils les plus légendaires de l’aéroport d’Heathrow”, a écrit l’utilisateur de Twitter UBIUB2 Southall dans la légende de la vidéo. La vidéo a reçu plus de 16 900 vues depuis qu’elle a été partagée.

Les utilisateurs de Twitter ont réagi positivement à l’accueil enthousiaste et sincère et ont exprimé leurs réflexions à ce sujet.

Un utilisateur a commenté: “Ira n’importe où dans le monde… Bhangra, Punjabi et Indiens… créeront l’environnement parfait… salut à chaque indien… jai hind.”

« N’ayez que des personnes dans votre vie qui font danser votre cœur comme ça », a commenté un autre internaute.

Un troisième utilisateur a commenté: “À tous mes frères punjabi – c’est ainsi que nous nous rencontrerons la prochaine fois.”

La diaspora punjabi étant répandue dans le monde entier, le bhangra, un type de danse folklorique traditionnelle du Pendjab, a acquis une renommée mondiale.

