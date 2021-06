Un homme s’habille en mariée pour rencontrer sa petite amie à son mariage, les invités le reniflent

Jusqu’où peut-on aller en amour ? Nous rencontrons souvent des histoires où les gens font des choses inattendues et folles quand ils sont éperdument. Récemment, un homme du district de Bhadohi dans l’Uttar Pradesh a fait quelque chose d’inhabituel pour rencontrer sa petite amie. Il s’est déguisé en femme en tenue de mariée pour entrer dans la maison de sa petite amie alors qu’elle épousait quelqu’un d’autre.

Cependant, après avoir été attrapé par les gens, il s’est enfui de la salle avec ses deux amis qui attendaient à l’extérieur. L’intention derrière son acte n’est toujours pas connue.

Selon le rapport publié par ADN, l’homme était vêtu d’un sari de mariage rouge avec de faux cheveux et du maquillage. Il portait même un petit sac à main et portait des sandales. Cependant, ses gestes et sa façon de parler ont suscité beaucoup de méfiance parmi la population. Il a interrogé les gens sur la mariée et leur a dit qu’il voulait la voir.

Tout le monde s’est méfié s’il était en fait une femme ou non, et ils ont commencé à le suivre. Ils firent asseoir le garçon et enlevèrent le voile. Ses faux cheveux se sont détachés, révélant qu’il est un homme déguisé en femme. Les gens ont appelé la police locale, mais il s’est enfui avec ses deux amis.

Le clip a également été partagé sur la page Twitter officielle de DNA. Il a reçu 836 vues à ce jour.

Selon les rapports, la plainte n’a pas encore été enregistrée auprès de la police car il s’est enfui du lieu.

Ce n’est pas la première fois qu’un homme sort de la normale pour rencontrer sa petite amie. Récemment, un homme de l’Assam s’est fait remarquer pour avoir prétendu être le magistrat de sa région pour assister à la fête d’anniversaire de sa petite amie au milieu du verrouillage de Covid-19. L’incident a eu lieu à Jorhat, Assam.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici