Un homme s’est accidentellement tiré une balle en rêvant que sa maison était envahie – Shaw Local

LAC BARRINGTON – Un homme du lac Barrington a été accusé d’avoir une carte d’identité de propriétaire d’arme à feu révoquée après s’être accidentellement tiré dessus alors qu’il rêvait, a annoncé la police.

Vers 21h50 le 10 avril, les adjoints du shérif du comté de Lake ont répondu à un rapport faisant état d’une personne blessée par balle dans le pâté de maisons 100 de Shoreline Road, Lake Barrington, selon un communiqué de presse.

Les adjoints du shérif sont arrivés au domicile et ont trouvé la victime, Mark M. Dicara, 62 ans, avec une blessure par balle à l’une de ses jambes. Les adjoints du shérif ont appliqué un garrot sur la jambe de Dicara, car il perdait une quantité importante de sang.

Une enquête plus approfondie a révélé que Dicara avait rêvé que quelqu’un pénétrait par effraction chez lui, selon le communiqué. Il a récupéré son revolver .357 Magnum et a tiré sur celui qu’il croyait être l’intrus, a indiqué la police. Quand il a tiré, il s’est suicidé et s’est apparemment réveillé du rêve.

Dicara a été emmené dans un hôpital de la région pour y être soigné pour sa blessure par balle. La balle déchargée de l’arme à feu a traversé la jambe de Dicara et s’est logée dans la literie de Dicara. Heureusement, la balle n’a pas traversé un mur partagé avec les voisins de Dicara, a indiqué la police.

La police a confirmé qu’il n’y avait pas eu de tentative de cambriolage au domicile de Dicara.

Les adjoints du shérif ont appris que Dicara avait une carte FOID révoquée, mais possédait toujours une arme à feu. L’affaire a été examinée par le bureau du procureur de l’État du comté de Lake, qui a approuvé les accusations de possession d’une arme à feu sans carte FOID valide (un crime de classe 3) et de décharge imprudente d’une arme à feu (un crime de classe 4).

Un mandat a été rédigé et le 9 juin, un juge du comté de Lake a fixé la caution sur le mandat à 150 000 $. Dicara a été arrêté et traité le 12 juin. Il a été libéré sous caution après avoir déposé une caution.

Dicara doit ensuite comparaître devant le tribunal le 29 juin.