Un homme sert un énorme festin de bananes aux singes, Internet le loue

Les forêts ne sont pas les seuls endroits où les animaux sont repérés. En Inde, les marchés et les stations de métro ont été fréquentés par des singes, dont des aperçus ont également été filmés. En raison de la considération religieuse pour les singes dans le pays, les gens interviennent fréquemment pour leur servir de la nourriture et des fruits. Il existe d’innombrables vidéos sur Internet montrant des singes nourris par des humains ou trouvant et mangeant de la nourriture. Une vidéo montrant un homme nourrissant un énorme groupe de singes vient de devenir virale sur internet.

Tout en scandant “jai siya ram”, l’homme de la vidéo ouvre l’arrière de sa voiture, qui est remplie de bananes et de paquets de riz soufflé. Alors que l’homme ouvre les paquets de riz soufflé et les étale parmi les singes, l’essaim de singes plonge sur les bananes. On peut voir les singes grimper partout dans la voiture, ne laissant aucune place à la nourriture. Une fois que les singes ont dégagé l’espace du coffre, l’homme commence à leur distribuer des bananes.

La source originale de la vidéo est inconnue mais nous pouvons supposer que la vidéo provenait du Gujarat à partir de la plaque d’immatriculation de la voiture. La vidéo a été partagée sur Twitter le 26 décembre par un compte nommé Best of the Best et a recueilli plus de 190 000 vues et plus de 7 600 likes depuis son partage.

Un utilisateur a commenté: “Nourrissez les affamés chaque fois que possible.”

Un autre utilisateur a laissé un commentaire hilarant avec lequel tous les étudiants qui ont vécu dans une auberge seraient d’accord : “Des amis dans une auberge lorsque vous ouvrez votre sac après être rentré de chez vous.”

“L’humanité est toujours en vie et il est de notre devoir de la maintenir en vie pour toujours”, a lu un autre commentaire

Auparavant, une vidéo téléchargée par le département de police de l’Uttar Pradesh en juin était devenue virale, montrant un agent de la police de l’Uttar Pradesh en service assis dans sa jeep coupant une mangue et offrant un morceau à un singe.

