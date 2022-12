Un homme sera condamné pour le meurtre de 8 personnes appartenant à une autre famille de l’Ohio

WAVERLY, Ohio (AP) – Un homme reconnu coupable du meurtre de huit personnes d’une autre famille du sud de l’Ohio risque la prison à vie sans libération conditionnelle lorsqu’il est condamné lundi.

La principale question est de savoir si George Wagner IV, 31 ans, aura une chance de libération conditionnelle, et si oui, dans quel délai. Un juge du comté de Pike peut entendre les déclarations des proches des victimes avant de prendre une décision.

Wagner a nié toute connaissance de l’implication de sa famille dans la fusillade en 2016 de sept adultes et d’un adolescent de la famille Rhoden. Les procureurs ont déclaré que la plupart des victimes avaient été tuées pendant leur sommeil, dans certains cas à côté de leurs très jeunes enfants, qui n’avaient pas été blessés.

Les autorités ont allégué que Wagner, son frère et leurs parents avaient comploté les meurtres au milieu d’un différend sur la garde de la nièce de Wagner, dont la mère faisait partie des personnes tuées.

La fusillade d’avril 2016 dans trois maisons mobiles et un camping-car près de Piketon a terrifié les habitants de cette partie de l’Ohio rural et a initialement suscité des spéculations sur l’implication d’un cartel de la drogue. L’enquête et les poursuites de plusieurs millions de dollars qui en ont résulté sont parmi les plus importantes de l’État.

Wagner a été reconnu coupable de 22 chefs d’accusation, dont un meurtre aggravé. Ce n’est plus une affaire de peine de mort parce que son frère a conclu un accord de plaidoyer pour aider les quatre Wagner à éviter l’exécution et a accepté de témoigner contre les autres.

Les procureurs disent que Wagner ne montre aucun remords et devrait être emprisonné sans possibilité de libération conditionnelle. Ils disent que ce qu’il mérite vraiment, c’est une condamnation à mort et qu’il n’a été épargné qu’à cause des actions de son frère, pas des siennes.

L’accusation a allégué que Wagner était avec son frère et son père lorsqu’ils se sont rendus dans les maisons, qu’il est entré à l’intérieur et qu’il a aidé son frère à déplacer deux corps.

Les avocats de Wagner soulignent qu’il n’a tué personne et disent que lui refuser “une chance significative de libération conditionnelle” serait une punition inconstitutionnelle, cruelle et inhabituelle.

Ils veulent aussi un nouveau procès. Une audience sur cette demande est prévue lundi devant le juge Randy Deering en conjonction avec la condamnation.

Les avocats de Wagner citent deux raisons principales dans la demande. L’un concerne le fait que le jury a été sélectionné pour une éventuelle affaire capitale, même si les procureurs finiraient par rejeter les spécifications de la peine de mort. Les avocats disent également que le tribunal a entravé leur capacité à sonder la crédibilité du jeune frère de Wagner, Edward “Jake” Wagner, en leur refusant l’accès aux notes sur les discussions entre Jake et son avocat, bien qu’il ait témoigné à ce sujet.

Jake Wagner a plaidé coupable de meurtre aggravé et d’autres chefs d’accusation, a reconnu sa responsabilité dans cinq des fusillades et devrait passer le reste de sa vie en prison.

Angela Wagner a plaidé coupable d’avoir aidé à planifier les meurtres, et les procureurs ont recommandé une peine de 30 ans pour elle.

Son mari, George “Billy” Wagner III, a plaidé non coupable des meurtres et attend son procès.

Les victimes étaient Christopher Rhoden Sr., 40 ans; son ex-femme, Dana Rhoden, 37 ans; leurs trois enfants, Clarence « Frankie » Rhoden, 20 ans, Hanna Rhoden, 19 ans, et Christopher Jr., 16 ans ; la fiancée de Clarence Rhoden, Hannah Gilley, 20 ans; Le frère de Christopher Rhoden Sr., Kenneth Rhoden, 44 ans; et un cousin, Gary Rhoden, 38 ans.

