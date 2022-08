Un homme s’en sort indemne alors qu’une cascade de dérive de voiture tourne terriblement mal

Depuis que les films Fast and Furious ont popularisé le concept de dérive, de nombreux passionnés de voitures du monde entier ont essayé de le faire et ont enregistré leurs performances sur caméra. La dérive est une manœuvre de conduite dans laquelle le conducteur survire délibérément, perdant de la traction, tout en gardant le contrôle et en guidant le véhicule tout au long du virage. Bien qu’il existe diverses vidéos sur Internet où les passionnés de voitures montrent leurs compétences à la dérive, il existe également des cas où la cascade de la voiture peut ne pas se dérouler comme prévu.

Certaines cascades peuvent mal tourner et une vidéo récente devenue virale présente un exemple où un homme échappe de justesse à la mort en passant sous les roues d’un véhicule à la dérive. Cette vidéo a été publiée sur la plateforme de médias sociaux Twitter par une poignée nommée Barstool Sports.

La vidéo montre une voiture dérivant dans un virage avec plusieurs spectateurs. Cependant, l’arrière de la voiture, en manœuvrant, heurte un homme qui tombe immédiatement. À la grande horreur des spectateurs, le pneu arrière roule sur l’homme, cependant, l’homme semble s’en sortir indemne.

Cependant, cela finit par être une expérience embarrassante pour l’homme car son pantalon se détache, s’étant coincé dans les roues de la voiture. La vidéo se termine brusquement alors que l’homme essaie de se lever en essayant de remonter son pantalon tandis que les spectateurs tentent d’enregistrer l’incident sur leur téléphone. Regardez la vidéo.

Donner un vrai sens aux marques de dérapage sur vos sous-vêtements

Cette vidéo, sous-titrée de manière hilarante, “Apporter un vrai sens aux marques de dérapage sur vos sous-vêtements” a été partagée le 23 août et a été visionnée plus de 5 millions de fois jusqu’à présent. Plus de 50 000 personnes ont aimé la vidéo.

