Un homme se tient au bord de “l’océan de lave” dans des images à couper le souffle

Les plateformes de médias sociaux sont si divertissantes que nous pouvons les faire défiler pendant des heures. Mais ce qui les rend intéressants, c’est le contenu de ces plateformes. Des compétences surhumaines aux personnes réalisant des cascades risquées, il y a tellement de choix. Une vidéo montrant un homme au bord de ce qui ressemble à un « océan de lave » est devenue virale sur Twitter.

La vidéo a été partagée sur la plateforme de microblogging par une page intitulée “Oddly Terrifying” et sous-titrée – À quoi ça ressemble au bord d’un océan de lave. La vidéo dure 21 secondes et montre un homme s’approchant du bord d’une plate-forme. Ce qui est intéressant dans la vidéo, c’est ce qui se trouve de l’autre côté de la plate-forme.

La substance jaune vif est de la lave. L’homme semble porter un casque rouge mais en regardant son environnement, il ne semble pas qu’un casque suffirait à le sauver de la situation risquée dans laquelle il s’est mis.

D’énormes vagues de lave éclaboussent contre le rocher, de la même manière que l’eau de l’océan frappe les rochers sur une plage. L’homme s’approche même peu à peu du bord et tente de “profiter” du scénario. Cependant, il a un talkie-walkie à la main et il est donc impossible de déterminer s’il s’agit d’un explorateur ou s’il s’agit d’un site où il a du travail.

Depuis sa publication, la vidéo a recueilli plus de 21 000 vues et plus de 56 000 j’aime. Le tweet lui-même a été visionné plus de 61 fois et les gens ont exprimé leurs inquiétudes dans les commentaires.

Faux. Même la lave noire est trop chaude pour être présente, simplement à cause des radiations qu’elle émet. Il n’y a aucun moyen que quelqu’un puisse se tenir juste à côté d’une mare de lave blanche à écoulement libre sans subir de brûlures immédiates. Ce n’est pas le Seigneur des Anneaux, les gens ! 🤣— Victor Grubsky 🇺🇸🇺🇦 (@VGrubsky) 24 décembre 2022

Un utilisateur a écrit – “Faux. Même la lave noire est trop chaude pour être présente, simplement à cause du rayonnement qu’elle émet. Il n’y a aucun moyen que quelqu’un puisse se tenir à côté d’une mare de lave incandescente sans subir de brûlures immédiates. Ce n’est pas le Seigneur des Anneaux, les gens ! Les gens ont continué à se demander si la vidéo était fausse ou originale dans les commentaires.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici