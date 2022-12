Un homme se retrouve dans une situation difficile sur scène après qu’une cascade d’incendie ait mal tourné

On utilise souvent l’idiome « ​​Ne jouez pas avec le feu » pour conseiller à quelqu’un de ne pas se livrer à une activité périlleuse. Et cette vidéo virale est un exemple littéral de jeu avec le feu qui a mal tourné. Il montre le malheur d’un homme effectuant des cascades de feu sur scène. Bien que le lieu et le contexte de la vidéo n’aient pas été fournis, l’homme semble être un acrobate de feu, qui divertit le public. Cependant, sa cascade tourne mal, entraînant un incident effrayant.

La vidéo, qui a été partagée sur Instagram, montre l’homme exécutant un tour très dangereux. Il tient une torche allumée dans sa main et la jette en l’air et la laisse tomber dans son pantalon. L’astuce consiste à montrer comment il laisse la torche passer entre son pantalon et tomber au sol sans aucun accident fâcheux. Aussi choquant que cela puisse paraître, l’homme réussit la cascade pour la première fois. Cependant, quelque chose ne va pas bientôt. Lors de sa troisième tentative, la torche passe à travers son pantalon, mais cette fois-ci, ils prennent feu.

Au début, les téléspectateurs peuvent penser que cela fait partie de l’astuce, mais ils se rendront vite compte que ce n’est pas le cas lorsque l’homme commence à sauter frénétiquement sur scène. Enfin, indifférent à sa pudeur, il baisse son pantalon sur scène pour ne pas se brûler tandis qu’un assistant des coulisses se précipite pour l’aider.

Découvrez la vidéo virale ci-dessous :

Bien que le sort de l’homme reste ambigu, nous pouvons supposer qu’il est en sécurité car il a réussi à baisser son pantalon brûlant. Néanmoins, il rappelle d’être prudent lors de l’exécution de tours avec le feu. Cela prouve également le fait que l’homme ne peut jamais avoir un contrôle total sur les éléments de la nature.

