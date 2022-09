Un homme se rend en Bolivie pour rencontrer sa nounou d’enfance après 45 ans et assiste à une réunion émotionnelle

Les retrouvailles sont souvent pleines de larmes et de bonheur et encore plus si lesdites retrouvailles ont lieu 45 ans plus tard. Lors d’un incident touchant, un homme a voyagé d’Espagne en Bolivie pour rencontrer sa nounou d’enfance qui s’est occupée de lui comme de son propre fils. Juanito Jonsson a parcouru plus de 8000 km pour retrouver son ancienne nounou avec laquelle il avait perdu contact. L’adorable vidéo d’eux se voyant enfin est devenue virale sur Internet en un rien de temps, mais a été initialement publiée par Jonsson sur sa page Instagram personnelle il y a quelques mois.

Une poignée Twitter appelée GoodNews Correspondent a partagé l’incident et la vidéo et cela s’est rapidement transformé en sensation. Regardez la vidéo ici.

Après plus de 45 ans de séparation cet homme retrouve son ancienne nounou prénommée Ana. Une femme incroyable qui s’est occupée de lui enfant comme s’il était son propre fils. (🎥:juanitojonsson) pic.twitter.com/yyum2gvhz0 — GoodNewsCorrespondant (@GoodNewsCorres1) 28 septembre 2022

La vidéo émouvante était intitulée “Finding Ana” d’après le nom de la nounou qui semblait avoir vieilli avec le temps. La vidéo était sous-titrée : « Après plus de 45 ans de séparation, cet homme retrouve son ancienne nounou nommée Ana. Une femme incroyable qui a pris soin de lui comme un enfant comme s’il était son propre fils.

Depuis qu’il a été repartagé sur Twitter le 28 septembre, le clip viral a déjà recueilli 176,5k vues et 859 re-tweets, et plus au moment du dépôt de ce rapport. La vidéo a été reçue comme sur la plateforme de micro-blogging par plus de 8 000 personnes. Le duo a été vu se serrer dans ses bras à plusieurs reprises pendant que Juanito lui montrait des photos de son enfance avec elle. Ana vit avec sa famille en Bolivie et s’est occupée du jeune Juanito quand il était tout petit.

En commentant la vidéo, plusieurs personnes ont partagé leurs expériences de retrouvailles avec leurs nounous après plusieurs années de séparation. Un utilisateur a déclaré que ses sœurs et lui “avaient fait la même chose il y a quelques années”. Il a écrit: «(Nous) avons repris contact avec notre nounou Lynda (de Trinidad, vivant maintenant aux États-Unis) après plus de 40 ans. Nous nous sommes réunis ici en Italie et c’était tout simplement magique.

