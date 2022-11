Un homme se rend au Ladakh avec un chien à vélo, le voyage “rempli de poils” de Duo inspire les amoureux des animaux

Un voyage sans amis semble incomplet et nous savons à quel point « le chien est le meilleur ami de l’homme ! » Cet homme a emmené son ami, son chien de compagnie, en voyage au Ladakh à vélo. Oui, il a parcouru la plus haute route carrossable du monde au Ladakh tout en portant son chien sur le siège arrière. L’influenceur de voyage, Chow Sureng Rajkonwar, est parti de Delhi et a emmené sa chienne, Bella, faire un voyage à vélo au Ladakh. Dans un clip de 45 secondes, Rajkonwar a expliqué comment il avait préparé Bella pour le voyage aventureux et l’avait formé au préalable.

Dans la vidéo, Rajkonwar a révélé à quel point ce n’était pas une décision facile de transporter son animal de compagnie lors d’un voyage aussi risqué au Ladakh. Le clip a montré comment le propriétaire a installé un porte-bagages personnalisé sur son vélo pour Bella et a entraîné le chien pour le voyage « rempli de fourrure ». Bella avait une jolie paire de lunettes pour la protéger des vents violents pendant la dure balade à vélo. Au fur et à mesure de la transition de la vidéo, le motard a également remarqué que plusieurs amoureux des animaux avaient demandé des photos avec la “paire” spéciale en cours de route. Le duo de motards pour animaux de compagnie a pu être vu rouler le long des chaînes himalayennes à revêtement lent et traverser les rivières pour terminer le circuit du Zanskar et du Ladakh. Au final, le duo a posé avec le drapeau indien au col d’Umling La, la plus haute route carrossable du monde.

Non seulement cela, Rajkonwar a révélé qu’ils étaient devenus le premier duo motard-animal de compagnie à avoir atteint le col d’Umling La avec succès. Depuis qu’elle a été partagée sur les réseaux sociaux le 16 novembre, la vidéo a reçu un immense amour de la part des utilisateurs qui ont félicité l’homme pour son road trip “rempli d’animaux” au Ladakh.

« Wow, Bella a dû beaucoup s’amuser. Un autre Instagrammer a écrit : « Salut !! Charmant .. des gens comme vous sont rares à trouver!”

“C’est génial. Bonne chance à toi et Bella pour d’autres aventures” a commenté un internaute. Sans aucun doute, son courage et son amour pour l’animal de compagnie se sont révélés grâce à sa capacité à faire quelque chose d’audacieux et en même temps de charmant !

