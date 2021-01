La pandémie COVID-19 nous a amenés à faire plusieurs ajustements dans notre vie quotidienne. Plusieurs phases de verrouillage induit par le coronavirus ont mis notre patience à l’épreuve, nous rendant désespérés même pour un semblant de normalité. L’Angleterre, cependant, a dû être de nouveau verrouillée au cours de la première semaine de janvier 2021 en raison de l’augmentation des cas et nous savons tous à quel point il est frustrant de rester enfermé à la maison jour après jour.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a m’a dit le verrouillage durerait jusqu’au 8 mars, après quoi les écoles pourraient envisager de rouvrir. Les rues de Londres continuent de porter un air désespéré, à l’exception de l’observation occasionnelle de marcheurs quotidiens et de ceux qui promènent leurs animaux de compagnie – les gens ont la liberté d’entreprendre des exercices légers en plein air. Mais qui aurait pensé qu’ils pourraient même apercevoir un autre résident faire un mois complet?

Oui, un homme a choisi de laisser ses vêtements à la maison et de passer devant les piétons, les laissant choqués. Des photos de l’homme nu, qui a récemment été vu courir joyeusement près du British Museum, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Un passant aurait alerté le service de police local, mais lorsque les flics sont arrivés sur place, il n’y avait aucune trace de l’homme.

Des témoins oculaires ont rappelé que l’homme semblait complètement inconscient des gens dans les rues et se promenait en se pavanant. Catherine, 22 ans, a raconté Mon Londres, « Il marchait rapidement vers Bloomsbury Square Gardens et passait devant le British Museum sans aucune phase par les nombreuses personnes qui le fixaient. Une fois arrivé aux jardins, il s’est retourné et a commencé à marcher sur lui-même. »

Quand un piéton confus a demandé pourquoi il n’avait pas de vêtements, l’homme nu aurait expliqué qu’il avait enlevé ses vêtements pour se laver, avant de continuer sa marche.

Un porte-parole de la police du Met aurait déclaré avoir reçu une alerte vers 16 heures dimanche, lorsque l’appelant a signalé avoir repéré un homme se promenant sans vêtements dans Great Russell Street. « Les agents sont venus et ont effectué une fouille approfondie de la zone. Personne ne correspondant à la description n’a été trouvé », a rapporté le portail d’information.

L’homme nu n’a pas encore été retrouvé. S’il est pris, il sera accusé de dénonciation indécente.

Il y a eu quelques commentaires pleins d’esprit sur Twitter. Alors qu’un utilisateur a déclaré: « Il est sûr que les gens se tenaient à 2 mètres. » Un autre a écrit: « Un peu froid pour ça. »