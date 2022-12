Un homme se promène dans le métro de Delhi avec une serviette et laisse Internet en deux

Après l’interdiction de TikTok en Inde, les bobines Instagram ont gagné en popularité dans tout le pays. Les créateurs de contenu ne ménagent aucun effort pour engager et divertir les téléspectateurs en produisant toutes sortes de vidéos. Alors que certains l’utilisent comme moyen d’afficher leurs prouesses de danse, de chant ou d’acteur, d’autres ont cultivé un énorme public avec leurs vlogs de voyage et leurs journaux de mode. De nombreux créateurs numériques sont même devenus célèbres avec leurs vidéos de farces hilarantes, qui font rire les téléspectateurs. Et, récemment, une de ces vidéos de canulars d’un homme errant dans le métro de Delhi vêtu d’un gilet et d’une serviette est devenue virale sur Internet.

La vidéo désormais virale a été partagée pour la première fois sur Instagram il y a quelques jours. Il montre l’homme marchant dans le métro vêtu d’un gilet blanc sur une serviette jaune enroulée autour de sa taille. Il se promène dans le métro, marche avec désinvolture dans une paire de tongs, parle au téléphone et se coiffe.

« Tanki mein paani khatm ho gaya hai. aaj main office mein hi naha loonga, (Le réservoir d’eau s’est vidé. Je vais prendre un bain au bureau aujourd’hui », a lu la légende originale de la vidéo.

La vidéo a capturé certains des passagers du métro regardant le farceur avec étonnement, tandis que d’autres étaient incapables de se contrôler et éclataient de rire. Une femme a même été vue en train de relever son masque facial pour cacher son sourire évident. La farce a attiré avec succès beaucoup d’attention des navetteurs présents à l’intérieur du métro.

Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur Internet, les utilisateurs des médias sociaux ont partagé un déluge de réactions dans la section des commentaires, la plupart d’entre eux louant la confiance de l’homme. “Bhai ka confidence dekho”, a salué un utilisateur. « Ooh bhai ye confidence apko bahot age lkr jyga… mana pdega guru », a noté un autre. “Bhai de niveau supérieur”, a fait remarquer un troisième individu.

Jusqu’à présent, la vidéo hilarante a amassé plus de 2,8 millions de vues et a reçu plus de 151 000 likes sur Instagram.

