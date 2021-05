Un homme se plaint à KTR de Telangana d’un morceau de cuisse manquant dans le poulet Biryani, le ministre répond

Jusqu’où iriez-vous pour un morceau de cuisse de poulet dans votre Biryani ? Pour un homme de Telangana, la réponse était Twitter, pour demander de l’aide au ministre de l’Administration municipale et du Développement urbain de Telangana. K T. Rama Rao, connu sous le nom de KTR, a aidé plusieurs personnes dans l’État via Twitter. Il répond régulièrement aux personnes qui demandent de l’aide. Les habitants de Telangana marquent constamment KTR, qui prend note des incidents et demande à son équipe de se coordonner pour entrer en contact avec les personnes concernées afin de leur fournir toute l’aide dont elles ont besoin – des fournitures médicales au laissez-passer électronique en passant par la loi et l’application de la loi dans plusieurs situations. Récemment, il a même remarqué un jeune garçon sans abri lorsqu’une demande lui a demandé de l’aider à déplacer le garçon dans un espace sûr.

Peut-être, sentant l’attitude serviable du ministre, un homme Telangana, alors qu’il publiait un article sur un morceau supplémentaire de poulet (morceau de cuisse) manquant dans le Biryani, il a commandé étiqueté Zomato… et KTR. Alors qu’il ne s’attendait probablement pas à ce que son tweet explose, le ministre a répondu en disant : « Et pourquoi suis-je tagué sur ce frère ? Qu’attendiez-vous de moi ? » au tweet.

Suivez la réponse de KTR, l’affiche originale a supprimé son Twitter – mais des captures d’écran avaient déjà été prises.

Kalvakuntla Taraka Rama Rao, plus connu sous ses initiales KTR, est un homme politique indien occupant le poste de ministre de l’Administration municipale et du Développement urbain, des Industries et du Commerce et des Technologies de l’information de Telangana.

Récemment, un enfant a été aperçu en train de mendier impuissant devant un hôpital d’Hyderabad, a-t-on partagé sur les réseaux sociaux. Peu de temps après le partage des photos, KT Rama Rao, le ministre de l’Administration municipale et du Développement urbain de Telangana, en a pris note et a demandé à son équipe de se coordonner pour aider le garçon. Robin Zaccheus, la personne qui a partagé l’incident sur Twitter, a révélé qu’il avait rencontré le garçon à l’extérieur de l’hôpital Gandhi où il mendiait car sa mère ne se sentait pas bien. Robin a également confirmé au garçon s’il était intéressé à rejoindre une auberge de jeunesse. Après avoir reçu une réponse positive de sa part, il a utilisé les médias sociaux pour amplifier l’exigence. Il a demandé de l’aide à de nombreuses personnes influentes, dont Rao.

Dans les derniers tweets, Robin a informé que l’équipe du ministre s’est déjà mobilisée et s’occupe de la situation. Il a également révélé qu’un responsable était déjà en train de localiser le garçon. Robin a remercié l’équipe et a également mentionné que par ce mouvement, le destin du garçon changera pour le mieux.

