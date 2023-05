Un homme se noie en essayant de sauver un chien emporté par le ruisseau de West Vancouver

Un homme s’est noyé après avoir tenté de sauver un chien d’un ruisseau dans un parc de West Vancouver vendredi soir, selon la police.

L’homme, qui était dans la quarantaine, et sa femme promenaient le chien d’un ami à Cypress Falls Park peu avant 21 heures, heure du Pacifique, selon la police de West Vancouver.

Le chien avait été emporté par des eaux hautes et rapides en aval des chutes inférieures du ruisseau, et l’homme est allé le secourir.

La femme de l’homme a appelé le 911 après que le ruisseau ait emporté son mari et le chien hors de vue du sentier, le Sgt. Mark McLean à CBC News.

Paul Markey, qui a dirigé la réponse de North Shore Rescue à l’appel, a déclaré que les falaises abruptes, les remblais instables, les rochers meubles, les arbres tombés et les eaux turbulentes rendaient la recherche dans l’obscurité « très difficile ».

Alors que Markey et ses collègues revenaient pour reprendre les recherches en aval samedi matin, avec du matériel pour accéder sous les falaises abruptes, il a reçu un appel indiquant que les membres de la famille de l’homme avaient repéré son corps et celui du chien dans l’eau vers 6 heures du matin.

« C’était horrible », a déclaré Markey. « Probablement la pire chose que vous puissiez imaginer. »

La police de West Vancouver et les gardes du parc étaient présents à Cypress Falls le samedi 20 mai 2023. (Nick Allan/Nouvelles de CBC)

La police ne nomme pas le défunt pour respecter la vie privée de sa famille et a déclaré que sa femme et sa famille étaient soutenues par les services d’aide aux victimes de la police.

La majeure partie de la Colombie-Britannique est sous un avertissement de débit élevé en raison d’une vague de chaleur précoce record le week-end dernier qui a provoqué une fonte rapide des neiges, mais il n’y a pas d’avertissement en place pour le parc.

Markey a déclaré que Cypress Creek était glacial, turbulent et dangereux en raison de la fonte rapide des neiges sur Cypress Mountain vendredi soir.

Les eaux turbulentes sont moins flottantes et plus difficiles à flotter pour les personnes et les animaux que les eaux calmes, mais les chiens seront souvent capables de se débrouiller seuls.

Markey ne se souvient pas d’un autre appel pour une personne noyée dans la région, mais dit que NSR a sauvé au moins un chien dans le passé.

« Si vous êtes à proximité de plans d’eau, gardez votre chien en laisse », a déclaré Markey. « Et si le chien entre, ne le suivez absolument pas et essayez de ne pas vous approcher de l’eau. »

Les chiens « bien élevés » sont autorisés à être sans laisse dans le parc Cypress Falls, selon le site Web du district de West Vancouver.

Les chiens doivent être dressés ou tenus en laisse : usager du parc

La police et les gardes du parc de West Vancouver étaient présents au parc alors que des familles, des amis et leurs chiens partaient pour de longues promenades le week-end samedi après-midi, dont certains ont exprimé leur choc face aux noyades.

Susanne Zeihr, résidente de West Vancouver, a déclaré que les chiens et les personnes entraînés dans l’eau étaient malheureusement trop courants.

Susanne Ziehr a parcouru les sentiers du parc Cypress Falls «presque tous les jours» pendant 30 ans et affirme que les chiens tirés dans le ruisseau sont malheureusement trop courants. Elle est photographiée avec son Teckel, Ottilie, le 20 mai 2023. (Nick Allan/Nouvelles de CBC)

Zeihr a parcouru les sentiers « presque tous les jours » pendant 30 ans et dit qu’un chien est entraîné dans le ruisseau au moins toutes les quelques années.

« C’est délicat et c’est un peu dangereux quand les gens le sous-estiment. Le courant est brutal », a-t-elle déclaré. « Mais les chiens deviennent chauds … et parfois, avec toute leur formation, toutes vos meilleures intentions, ils sautent. »

Ziehr garde son Dachsund de trois ans sans laisse et près d’elle lors de leurs promenades, et a déclaré qu’elle était bien entraînée.

L’un de ses plus gros chiens a également été emporté une fois à la poursuite d’un oiseau dans le parc régional de Capilano River, mais heureusement, il est revenu après que ses fils adolescents aient plongé après lui. « C’est angoissant quand cela arrive », a déclaré Ziehr.

La résidente de Vancouver, Maelle Richard, n’avait jamais visité Cypress Falls avant samedi, mais a déclaré avoir remarqué des niveaux d’eau élevés à Lynn Canyon la semaine dernière. Elle a gardé son chien, Suki, en laisse et loin de l’eau dans les deux parcs.

« Je n’ai jamais vu le ruisseau comme ça, si haut et à très grande vitesse », a déclaré Richard près des chutes inférieures.

Son amie Julia Lienenweber a déclaré que davantage de signes avant-coureurs pourraient aider à prévenir d’autres décès et blessures.

« Je pense que la signalisation est bonne, je ne connais pas exactement les barrières, cela dépend de la gravité de la situation », a-t-elle déclaré.

Ziehr a déclaré avoir vu le parc devenir très populaire au cours de la dernière décennie, et surtout depuis le début de la pandémie.

Les gens doivent faire preuve de bon sens autour du parc, a-t-elle déclaré, car le ruisseau est trop long pour les barrières ou les panneaux d’avertissement à chaque point d’accès.

« Les gens ont juste besoin de tenir le chien en laisse ou de le faire dresser », a déclaré Ziehr.