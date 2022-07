Un homme se noie à Wood Lake en aidant un autre homme – Kelowna Capital News

La GRC de Kelowna et de Lake Country a confirmé qu’un homme s’était noyé samedi à Wood Lake.

Vers 19 h 30, des agents ont été appelés pour signaler une noyade.

Une enquête préliminaire indique que l’homme qui s’est noyé tentait d’aider une autre personne dans l’eau.

Les plaisanciers du secteur ont localisé les deux hommes en détresse. L’un a été secouru avec un gilet de sauvetage tandis que l’autre a été amené à la rampe de mise à l’eau d’Oyama et déclaré mort sur place.

Le BC Coroner Service a assisté à l’enquête et a mené l’enquête.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de l’homme décédé », déclare le cap. Judith Bertrand, agente des relations avec les médias pour le détachement régional de la GRC de Kelowna. « Nous tenons à féliciter les personnes qui ont participé aux efforts de sauvetage. Le port et l’accès facile aux gilets de sauvetage ont fait une différence significative dans l’issue de cet événement tragique.

L’identité du défunt n’a pas été révélée.

La GRC a un certain nombre de conseils de sécurité nautique à revoir avant de partir sur l’eau.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

NautismeLac Pays