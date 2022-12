Un homme se met à travers le scanner de bagages avec son sac, Twitter réagit

Nous faisons défiler les médias sociaux tous les jours pendant des heures pour trouver du divertissement. Il nous vient sous la forme de plusieurs vidéos allant d’échecs à des personnes faisant des choses bizarres en public. Une telle vidéo d’une personne se mettant avec ses bagages dans le scanner à rayons X d’un aéroport est devenue virale sur Twitter.

Partagée par Tansu YEĞEN sur la plateforme de microblogging, la vidéo est sous-titrée : « Sa première fois dans un aéroport ». La vidéo de 46 secondes montre un homme errant sans aucune idée au point de contrôle de sécurité d’un aéroport après y être arrivé avec ses bagages.

Il dépose ensuite ses bagages et lui-même sur le tapis roulant d’un côté du scanner à bagages et ressort de l’autre côté. Alors qu’il sort, le personnel de l’autorité aéroportuaire à côté de lui le remarque et commence à lui dire quoi faire.

La vidéo, publiée le 21 décembre, a recueilli plus de 65 vues lakh et le message lui-même a plus de 1,5 crore de vues. De plus, le tweet a plus de 1,2 lakh likes et les personnes dans les commentaires n’ont pas pu s’empêcher de rire et de discuter de l’incident.

Certains, plutôt que de trouver ça drôle, ont dit que les premières visites dans des lieux inconnus avec des règles spécifiques nous amènent souvent à commettre des erreurs similaires et que les gens ne devraient pas en rire.

Ce n’est pas drôle. Cela lui a en fait sauvé la vie. Le garde était un étudiant en médecine et a vu une masse sur son poumon et ils ont pu opérer à temps. J’ai fait l’opération juste là dans le salon exécutif. Dieu travaille de manière mystérieuse.— h dodd (@sevenfootrabbit) 22 décembre 2022

Pourquoi quelqu’un penserait-il que c’est drôle ? Est-ce que tout le monde savait tout ce qu’ils savaient maintenant au moment où ils sont nés ? Et où était le personnel pour diriger cet homme ? La question aurait dû leur être posée.— Naim Khan (@naimkhan513) 21 décembre 2022

Pour sa défense, c’est la plus grosse machine à rayons X d’aéroport que j’aie jamais vue. Les gens voyagent-ils vraiment avec ces malles vintage du 19ème siècle ?— Ryan Bender (@ryanthebender) 22 décembre 2022

Avez-vous déjà vécu une expérience similaire dans la vie ?

