Un homme se met à genoux, ce qui s’est passé ensuite pourrait vous époustoufler

Nous avons tous cette anxiété lorsque nous planifions une proposition. La nervosité quant à savoir si tout se passera comme prévu ou si notre partenaire nous acceptera et bien plus encore qui ne peut pas être mis en mots. Mais avez-vous imaginé qu’il se retourne contre vous? Quelque chose de déconcertant s’est produit avec cet homme et cela a mal tourné de toutes les manières possibles. Une vidéo a été partagée sur Reddit qui montre un homme se penchant sur un genou pour proposer à sa fille, mais ce qui s’est passé ensuite l’a non seulement choqué, mais aussi la foule qui se tenait autour du couple. Lire la suite pour savoir.

Dans la vidéo, on peut voir la femme excitée alors qu’il sortait une bague et que les gens entourant le couple applaudissaient. Elle s’est vite submergée et a sauté, mais comme il allait lui mettre la bague au doigt. Elle s’est mise à crier à tue-tête. Elle a effrayé la foule immense rassemblée autour d’eux. L’homme avait une expression choquée sur son visage alors qu’il était encore à genoux.

Top showsha vidéo

Les Redditors ont passé un moment de gala à réagir à la vidéo. L’un des utilisateurs a commenté: “À ce moment-là, il savait … il s’est foutu.” Un autre utilisateur a plaisanté: “Elle a les zoomies.” Quelqu’un a également ajouté : « Au gars avec la bague : Courez, courez pendant que vous le pouvez encore ! Ne vous arrêtez pas. ne regarde pas en arrière.

Un autre utilisateur a déclaré: “Sa voix intérieure: jouez-la cool, jouez-la cool… clouée.” L’un d’eux a également déclaré: “Eh bien, apparemment, l’une de ses personnalités n’est pas encore prête à se marier.”

Voir la vidéo:

Récemment, une autre proposition a mal tourné lorsqu’un homme a abandonné un lieu somptueux et a voulu proposer à sa femme l’amour dans la nature. Le couple a partagé un baiser et alors que l’homme se mettait à genoux, il a trébuché un peu et accidentellement la boîte à bagues a glissé de sa main et l’a perdue dans la cascade. Sa petite amie avait une expression choquée alors qu’elle se tournait vers la caméra alors qu’il était juste déçu.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici