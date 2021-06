Un homme se marie pour la 37e fois avec ses 28 femmes, 35 enfants et 126 petits-enfants en tant qu’invités : Regardez

Internet regorge d’histoires bizarres, et dans le monde de la tendance virale sur les réseaux sociaux, c’est exactement ce qui attire l’attention des gens. Juste au moment où vous pensez avoir tout vu, quelque chose de nouveau surgit et vous fait faire QUOI ? Dans une autre vidéo de ce type qui a récemment fait le tour d’Internet, un homme aurait été vu en train de se marier pour la 37e fois. Oui! Vous avez bien lu ce numéro.

Ce clip viral bizarre a été partagé par l’officier IPS Rupin Sharma sur Twitter. Dans la légende partagée avec la vidéo, Sharma a appelé cet homme « l’homme le plus courageux » et a affirmé que son 37e mariage avait eu lieu devant ses 28 épouses, 135 enfants et 126 petits-enfants.

Regardez la vidéo :

Cependant, on ne sait pas quand et où cette vidéo a été tournée.

Le clip partagé par Sharma a obtenu plus de 18 000 vues sur Twitter et a amusé de nombreux internautes. Pendant ce temps, certains utilisateurs ont également fustigé l’homme pour ses actions et se sont demandé si cela était même possible au 21e siècle.

Quelle est votre réaction ?

Dans une autre histoire similaire qui a été partagée en ligne récemment, un homme du Zimbabwe a révélé qu’il cherchait à se marier pour la 17e fois. Mishek Nyandoro, un vétéran de guerre de 66 ans qui avait déjà 16 femmes et 151 enfants, a affirmé que son travail principal était de « satisfaire » ses femmes qui cuisinent, nettoient et répondent à tous ses désirs. Mishek a ajouté qu’il avait pour objectif d’épouser 100 femmes et qu’il souhaitait avoir 1 000 enfants avant sa mort.

Un ancien combattant zimbabwéen à la retraite, père de 151 enfants, affirme que son travail à plein temps « satisfait » ses 16 femmes. Misheck Nyandoro, 66 ans, dit qu’il couche avec quatre de ses femmes chaque nuit et s’apprête même à épouser sa 17e épouse. . pic.twitter.com/k2Sgb2VkJC– Dr Adriannaכבוד (@AdriannatPk) 12 mai 2021

Alors que Mishek lui-même est au chômage, beaucoup de ses fils occupent des emplois gouvernementaux et s’occupent des dépenses de la maison. Son dernier mariage a eu lieu en 2017, après quoi il a pris une courte pause mais voulait maintenant se remarier.

Certaines choses vous laissent vraiment à court de mots !

