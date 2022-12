Un homme se fait tatouer une croix « Hot Dogs » sur le visage, ce qui déplaît à Internet

Il est un peu difficile de faire disparaître un regret de tatouage car il devient une partie permanente de la vie d’une personne. Et Internet ne sait pas ce que cet homme, à partir d’un clip viral, penserait de son tatouage qui comporte “HOT DOGS” imprimé sur son front à l’intérieur d’une croix. Une vidéo TikTok, qui selon LadBible, a été partagée par un artiste tatoueur basé à Vancouver a dévoilé son art bizarre et Internet ne l’aime pas. Le tatouage est considéré comme le «bouchon éternel de l’emploi» par plusieurs utilisateurs de médias sociaux.

Dans le TikTok viral, l’homme qui se fait tatouer le visage peut être vu comme complètement excité alors qu’il s’exclame qu’il va être “malade”. L’artiste demande également à l’homme si ses parents seraient fiers après avoir vu son nouveau tatouage, auquel il répond rapidement : “Oui, bien sûr.” Le court clip montre des extraits du processus de fabrication et de dévoilement du tatouage. Il est difficile d’évaluer la réaction de l’homme en regardant le résultat sur son visage alors qu’il maintient un visage impassible. Cependant, cela ne se passe sûrement pas bien avec Internet.

Une partie des utilisateurs de TikTok est fâchée contre le tatoueur pour avoir même accepté la demande du client. Un utilisateur, qui prétendait être un tatoueur, a déclaré qu’il refuserait si une telle demande se présentait à lui. “Il y avait certains tatouages ​​que j’ai refusé de faire. Cela aurait été dans cette catégorie”, aurait commenté l’un d’eux. Tandis qu’un autre a rejoint, “J’ai été tatoueur pendant 8 ans. J’aurais refusé de le faire pour son propre bien.”

Pendant ce temps, d’autres ont commencé à appeler cet incident un rappel chaque fois qu’ils sont sur le point de prendre une mauvaise décision. Un utilisateur a dit : “Quand je pense que j’ai un mauvais tatouage, je vais juste me référer à cette vidéo.” Un autre a ajouté: “Chaque fois que je prends une décision terrible, je vais revoir ça et je me sentirai mieux.”

Que pensez-vous du tatouage du visage de l’homme ?

