Un homme se fait tatouer sa boisson alcoolisée préférée à l’arrière de la tête

Un utilisateur de TikTok est devenu viral pour s’être fait tatouer sa boisson alcoolisée préférée à l’arrière de la tête. Ce qui aurait pu commencer comme un simple défi a maintenant fini par accumuler des millions de vues sur l’application de médias sociaux. Tel que rapporté par LADbible, l’homme viral, à savoir Connor Davidson, a publié une vidéo de son tatouage sur la tête, qui s’est maintenant avéré être son chemin vers la gloire. Lors d’une interaction avec le portail, le joueur de 27 ans a révélé qu’il n’avait aucune idée que son clip TikTok allait exploser à ce niveau.

En une semaine, la vidéo a recueilli plus de 2,3 millions de vues. Davidson aurait déclaré qu’en général, ses clips TikTok ne gagneraient que 500 likes, cependant, lorsqu’il a fait ses débuts avec le tatouage de la tête, le message a reçu mille likes en une heure. La réponse a été énorme, mais à l’époque, l’utilisateur de TikTok n’avait aucune idée qu’il deviendrait si populaire parmi les internautes. À l’insu de ce qui se passe en ligne, Davidson n’a pas vérifié l’application jusqu’à ce que la petite amie de son frère me demande de vérifier la réponse.

Il a déclaré au portail: “Normalement, je mets des choses dessus et je n’obtiens qu’environ 500 vues. Ensuite, j’ai mis celui-là en place, puis dans la première heure, je pense que c’était plus de 1 000. Et puis la minute d’après, la copine de mon frère m’a dit dans la nuit, ‘tu l’as vu ?’ J’étais comme, ‘non’, je suis revenu et je pense que c’était à 1,5 million. En regardant la réponse massive, un Davidson perplexe se serait demandé: “Comment diable cela vient-il d’exploser?”

Tout en partageant la trame de fond du tatouage, l’utilisateur de TikTok a expliqué que tout avait commencé lorsqu’il avait bu avec ses amis. Apparemment, l’un d’eux a fait le pari qu’il ne pourra pas encrer sa boisson alcoolisée préférée sur sa peau. “Littéralement, j’étais juste autour de mon pote un jour en train de boire quelques verres quand l’un de mes potes a vu le design. Il s’est retourné vers moi et m’a dit : “Je parie que tu n’y arriveras pas”, a-t-il déclaré.

Coupé à deux semaines plus tard, Davidson s’est retrouvé dans un salon de tatouage local en train de faire exactement ce que son ami était sûr de ne jamais tenter. “Quand quelqu’un me défie, je le fais toujours”, a poursuivi l’utilisateur de TikTok. Apparemment, il a pensé au tatouage pendant deux semaines et a finalement décidé de prendre rendez-vous. Initialement, le plan était de placer le tatouage à l’arrière de sa jambe, cependant, il a décidé d’aller plus loin et de le faire sur sa tête à la place.

Selon le portail, un utilisateur en ligne a commenté la vidéo, “Spot on our kid, see you in the local for a some”, tandis qu’un autre a dit, “C’est un compagnon de qualité, devrait être fier.” Davidson a ajouté qu’il avait reçu à la fois des éloges et des critiques pour sa décision.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici