Un homme se fait passer pour un inspecteur pour éviter de payer la taxe de péage

Un homme a été pris en flagrant délit par la police de Firozabad pour avoir extorqué de l’argent aux chauffeurs en se faisant passer pour un policier. Le jeune homme de 23 ans avait non seulement un faux uniforme de police, mais la police a également trouvé deux cartes Aadhaar, deux cartes PAN, une fausse carte d’identité de la police, des documents de guichet automatique et une voiture Maruti Wagon R avec un autocollant “Police” dessus. Interrogé, l’accusé Mukesh Yadav a répondu qu’il s’était fait passer pour un policier pour éviter de payer la taxe de péage. Dans le clip qui fait maintenant le tour de Twitter, Yadav est interrogé par un policier. Regardez-le ici :

Selon The Free Press Journal, la police a d’abord trouvé l’apparence de Yadav douteuse, ce qui a conduit à ses soupçons. La police était déjà au courant d’un faux policier extorquant de l’argent aux chauffeurs dans la région de Raja ke Tal Police Chowki. Yadav était assis dans sa voiture dans un uniforme trois étoiles et cela a conduit la police de Tundla à commencer à l’interroger. La police a également mentionné avoir été informée de cette extorsion.

Après avoir été interrogé sur son affectation par SHO Rajesh Pandey, Yadav a tenté de l’égarer. Il a également produit sa fausse carte d’identité lorsqu’on lui en a demandé. Cependant, une fois qu’une enquête approfondie a commencé, Yadav n’a pas pu y échapper.

La police de Firozabad s’est rendue sur Twitter pour partager les détails de cet incident. Dans leur tweet, ils ont partagé des clichés des détails de l’affaire, la photo floue de Yadav et les faux documents trouvés. Le tweet disait (traduit) : « L’équipe de police du poste de police de Tundla a arrêté un accusé portant l’uniforme d’un inspecteur de police alors qu’il effectuait une récupération illégale de véhicules. Une fausse carte Aadhar, une fausse carte d’identité d’inspecteur de police, une photo en uniforme de police et d’autres objets ont été récupérés sur la possession de l’accusé.

#GoodWorkByFirozabadPolice थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहन कर वाहनों से अवैध वसूली करते हुए .cre. अभियुक्त के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, पुलिस इंस्पेक्टर का फर्जी आईडी कार्ड, पुलिस की वर्दी में व अन्य सार्ड, पुलिस की__tié d’avoir pic.twitter.com/q7mMhkHHfc – Police de Firozabad (@firozabadpolice) 2 octobre 2022

Yadav, un habitant de Sahibabad, avait l’habitude d’extorquer de l’argent à des bus et des camions privés tard dans la nuit, en utilisant sa voiture avec l’autocollant de la police. Il est actuellement réservé en vertu des articles 170, 171, 420, 468, 469 et 471. Il avait également deux autres compagnons impliqués. Le commandant de Tundla, Harimohan Singh, a déclaré que l’enquête était en cours et que la police tentait de savoir si d’autres personnes étaient impliquées.

