Un homme se faisant passer pour un employé de la famille royale des Émirats arabes unis Dupes Leela Palace de Rs 23 Lakh à Delhi

Un homme se faisant passer pour un employé des Émirats arabes unis (EAU) de la famille royale d’Abu Dhabi a dupé l’hôtel Delhi Leela Palace et les a trompés de Rs 23 lakh après avoir séjourné à l’hôtel pendant environ quatre mois et s’être enfui sans payer une grosse partie de la montant total qui lui a été facturé. L’escroc, qui a été identifié comme étant Md. Sharif, a été condamné pour vol et usurpation d’identité le samedi 14 janvier après la plainte de la direction de l’hôtel à la police.

Selon un rapport d’Indian Express, Md. Sharif a séjourné à l’hôtel du 1er août au 20 novembre 2022 et est parti sans en informer personne. L’homme aurait également volé de l’argenterie et d’autres objets dans la chambre d’hôtel avant de s’enfuir. Le montant total dû à l’hôtel est d’environ Rs 23-23 lakh. Une affaire a été enregistrée contre Sharif et la police de Delhi est actuellement à la recherche de l’escroc.

Conformément à la plainte, Sharif a informé la direction de l’hôtel qu’il était un résident des Émirats arabes unis et travaillait avec le bureau du cheikh Falah Bin Zayed Al Nahyan, membre de la famille royale d’Abu Dhabi. Il a même produit une fausse carte de visite, une carte de résident des Émirats arabes unis et d’autres documents qui sont tous actuellement examinés par la police. Le plaignant a déclaré que l’accusé était resté dans la chambre numéro 427 de l’hôtel pendant près de quatre mois. Le sapin a lu – “L’un de nos clients internes… s’est enfui de l’hôtel le 20 novembre 2022 avec des objets de valeur et également sans régler ses factures impayées… et a trompé le Leela Palace New Delhi d’un montant d’une valeur de 23,46,413 INR / – L’invité s’est enregistré à l’hôtel avec une fausse carte de visite et s’était fait passer pour un important fonctionnaire du gouvernement des Émirats arabes unis.

Sharif a même parlé au personnel de l’hôtel de la famille royale, de sa vie et de son travail aux Émirats arabes unis et les a faussement informés qu’il travaillait personnellement avec le cheikh et qu’il était en Inde pour des affaires officielles, afin de gagner leur confiance. Il aurait payé une partie de la facture en septembre 2022 et aurait remis un chèque pour le reste. L’hôtel avait l’intention d’acquitter les cotisations d’ici le 22 novembre 2022 en déposant le chèque, mais lorsqu’ils se sont rendus à la banque pour le faire, le chèque a rebondi en raison de fonds insuffisants sur le compte de Sharif.

